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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Матч «Амур» — «Северсталь» 4 февраля: хабаровчане снова проиграли

Из-за болезни и травм хоккеистов тиграм пришлось играть в экспериментальном составе.

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Источник: РИА "Новости"

Хабаровский «Амур» провел выездную игру с «Северсталью» из Череповца. Этот матч, как и два предыдущих, тиграм пришлось играть в экспериментальном составе. На это повлияли травмы некоторых хоккеистов и эпидемия гриппа, подкосившая часть команды. Хотя в домашнем сопротивлении с «Кунлунем» хабаровчанам удалось вырвать победу в овертайме. Но в этом матче тиграм не удалось ни разу пробить ворота «Северсталя».

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— «Амур» выглядел уставшим и проигрывал хозяевам, прежде всего, в скорости. Первый период получился безголевым, а в начале второго Вадим Кудако точным броском с правого фланга открыл счет, — рассказывают в пресс-службе ХК «Амур». — Хабаровчане сопротивлялись, перебросали соперника и даже восстановили статус-кво. Но после видеопросмотра арбитры отменили гол Влада Ушенина — шайба попала в ворота от его ноги.

А к середине третьего периода шансов на победу не было совсем. Четыре шайбы забросили соперники тигров за третью двадцатиминутку. После финального гудка счет на табло показывал 5:0. В расстроенных чувствах хабаровчане ушли не только со льда, но и на перерыв в чемпионате. Следующую игру они проведут дома, встречая в Платинум Арене «Салават Юлаев» 12 февраля.

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Северсталь 5:0
(0:0, 1:0, 4:0)
Амур
4.02.2019, 19:00 Зрители: 3533 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Андрей Разин Александр Гулявцев
Вратари
Доминик Фурх Евгений Аликин
1-й период
Марек Грбас 07:09
17:31 Антон Сизов
2-й период
22:12
24:42 Вадим Кудако (А. Кулда, Е. Бодров)
3-й период
43:50 Юрий Трубачев (К. Эштон, С. Монахов)
49:16 Иван Захарчук (Ал. Михнов)
57:47 Картер Эштон (И. Гераськин)
59:59 Иван Захарчук (С. Монахов, Б. Якимов)
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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