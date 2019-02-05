«Пока четвертый — в истории». На какой рекорд может замахнуться лидер «Барыса» Диц до конца «регулярки» КХЛ
КХЛ на своем официальном сайте представила статистические события, которые могут случиться до конца регулярного чемпионата.
КХЛ на своем официальном сайте представила статистические события, которые могут случиться до конца регулярного чемпионата.
В рейтинге — и лидер «Барыса» Даррен Диц, который набрал 51 очков. Он может стать 12-м игроком, кто забросил девять и более победный шайб за сезон, а при лучшем раскладе замахнуться на звание самого результативного защитника «регулярки».
«Канадский защитник “Барыса” Даррен Диц стал настоящим лидером своего клуба, в текущем сезоне он уже набрал 51 (15+36) очко и это четвертый результат в истории Лиги. Впереди него два соотечественника Крис Ли (65 очков) и два успешных сезона одноклубника Кевина Даллмэна (58 и 54). При этом у Дица восемь победных шайб, всего восемь игроков за 11 сезонов КХЛ забивали девять и более подобных голов в регулярном чемпионате», — пишет официальный сайт лиги.
Бывший капитан «Барыса» Найджел Доус может побить свой лучший результат в «регулярке», которого он добился в сезоне 2016/17 в астанинском клубе. Участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана сейчас лидирует в гонке снайперов КХЛ.
«Капитан “Автомобилиста” Найджел Доус проводит очередной уникальный сезон.
Отметим, что вчера, 4 февраля, Диц отметился голевой передачей на Андре Петерссона в овертайме, а его «Барыс» со счетом 3:2 победил «Салават Юлаев» в гостях и ушел на перерыв в КХЛ в качестве лидера дивизиона Чернышева и второй команды Восточной конференции КХЛ.