«Пока четвертый — в истории». На какой рекорд может замахнуться лидер «Барыса» Диц до конца «регулярки» КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В рейтинге — и лидер «Барыса» Даррен Диц, который набрал 51 очков. Он может стать 12-м игроком, кто забросил девять и более победный шайб за сезон, а при лучшем раскладе замахнуться на звание самого результативного защитника «регулярки».

«Канадский защитник “Барыса” Даррен Диц стал настоящим лидером своего клуба, в текущем сезоне он уже набрал 51 (15+36) очко и это четвертый результат в истории Лиги. Впереди него два соотечественника Крис Ли (65 очков) и два успешных сезона одноклубника Кевина Даллмэна (58 и 54). При этом у Дица восемь победных шайб, всего восемь игроков за 11 сезонов КХЛ забивали девять и более подобных голов в регулярном чемпионате», — пишет официальный сайт лиги.

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Бывший капитан «Барыса» Найджел Доус может побить свой лучший результат в «регулярке», которого он добился в сезоне 2016/17 в астанинском клубе. Участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана сейчас лидирует в гонке снайперов КХЛ.

«Капитан “Автомобилиста” Найджел Доус проводит очередной уникальный сезон. Во-первых, он уже семь сезонов подряд забрасывает 20 или более шайб в регулярных чемпионатах. В первом же сезоне он обновил бомбардирский и снайперский рекорды уральского клуба за один регулярный чемпионат. В данный момент у него 62 (26+36) результативных балла и есть отличный шанс повторить свой лучший результат в КХЛ — 63 (36+27) очка. Кроме этого, он является лидером гонки снайперов и может второй год подряд выйти из нее победителем», — говорится в сообщении.