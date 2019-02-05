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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Я расстроился, что проиграл вбрасывание». Дацюк рассказал о падении Моуринью перед матчем КХЛ

Капитан и нападающий СКА Павел Дацюк в интервью официальному сайту КХЛ прокомментировал эпизод с падением футбольного тренера Жозе Моуринью перед матчем регулярного чемпионата с «Авангардом».

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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 4 февраля, Моуринью произвел символическое вбрасывание шайбы перед игрой. К центру площадки португалец вышел по ковровой площадке. Успешно вбросив шайбу, он собрался покинуть лед, но поскользнулся — подняться ему помогли Дацюк и капитан «Авангарда» Евгений Медведев.

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— Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуринью все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание. Когда Моуринью упал я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме, — сказал Дацюк.

— Сами любите футбол? Болеете за какую-нибудь команду?
— Я не болею, а сопереживаю. И в футболе у меня таких команд достаточно много. И «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Арсенал», и «Барселона». И именно каталонскому клубу я отдаю наибольшее предпочтение.

Отметим, что сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Авангарда», который нанес СКА второе подряд поражение и приблизился к «Барысу» в таблице дивизиона Чернышева.

Авангард 2:0
(1:0, 1:0, 0:0)
СКА
4.02.2019, 19:30 Зрители: 5487 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Игорь Бобков Магнус Хелльберг 58:27
1-й период
03:07 Михаил Фисенко
07:12 Никита Пивцакин
07:12 Никита Пивцакин
16:56 Сергей Широков (Д. Зернов, И. Михеев)
2-й период
Владислав Семин 26:49
Антон Белов 31:55
32:52 Тэйлор Бек (К. Фрэнсон, И. Михеев)
Сергей Плотников 35:16
Статистика
27 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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