«Я расстроился, что проиграл вбрасывание». Дацюк рассказал о падении Моуринью перед матчем КХЛ

Вчера, 4 февраля, Моуринью произвел символическое вбрасывание шайбы перед игрой. К центру площадки португалец вышел по ковровой площадке. Успешно вбросив шайбу, он собрался покинуть лед, но поскользнулся — подняться ему помогли Дацюк и капитан «Авангарда» Евгений Медведев.
— Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуринью все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание. Когда Моуринью упал я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме, — сказал Дацюк.
— Сами любите футбол? Болеете за какую-нибудь команду?
— Я не болею, а сопереживаю. И в футболе у меня таких команд достаточно много. И «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Арсенал», и «Барселона». И именно каталонскому клубу я отдаю наибольшее предпочтение.
Отметим, что сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Авангарда», который нанес СКА второе подряд поражение и приблизился к «Барысу» в таблице дивизиона Чернышева.