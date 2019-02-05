«Я расстроился, что проиграл вбрасывание». Дацюк рассказал о падении Моуринью перед матчем КХЛ

— Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуринью все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание. Когда Моуринью упал я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме, — сказал Дацюк.