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12:48 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист «Спартака» Кутейкин и Боди из «Торпедо» выбыли до конца февраля

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Андрей Кутейкин и защитник нижегородского «Торпедо» Мэтью Боди выбыли до конца февраля из-за травм, сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, ориентировочная дата возвращения хоккеистов в строй — 1 марта.

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Кутейкин в текущем сезоне провел 51 матч за «Спартак» и набрал 20 очков (6 голов и 14 передач) при показателе полезности «+7».

Ранее тренер «красно-белых» Игорь Уланов заявил, что Кутейкин, возможно, пропустит остаток сезона.

Боди в 39 матчах записал себе в актив 16 баллов (3+13) при показателе полезности «0».

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