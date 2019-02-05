Хоккеист «Спартака» Кутейкин и Боди из «Торпедо» выбыли до конца февраля

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, ориентировочная дата возвращения хоккеистов в строй — 1 марта.

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Кутейкин в текущем сезоне провел 51 матч за «Спартак» и набрал 20 очков (6 голов и 14 передач) при показателе полезности «+7».

Ранее тренер «красно-белых» Игорь Уланов заявил, что Кутейкин, возможно, пропустит остаток сезона.