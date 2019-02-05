Хоккеист «Спартака» Кутейкин и Боди из «Торпедо» выбыли до конца февраля
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Андрей Кутейкин и защитник нижегородского «Торпедо» Мэтью Боди выбыли до конца февраля
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Андрей Кутейкин и защитник нижегородского «Торпедо» Мэтью Боди выбыли до конца февраля
Как отмечается в сообщении, ориентировочная дата возвращения хоккеистов в строй — 1 марта.
Кутейкин в текущем сезоне провел 51 матч за «Спартак» и набрал 20 очков (6 голов и 14 передач) при показателе полезности «+7».
Ранее тренер «красно-белых» Игорь Уланов заявил, что Кутейкин, возможно, пропустит остаток сезона.
Боди в 39 матчах записал себе в актив 16 баллов (3+13) при показателе полезности «0».