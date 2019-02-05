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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Страшный сон Скабелки». Российские СМИ назвали последствия от столкновения Боченски и Фрэттина

Российское издание БИЗНЕС Online подготовило репортаж с матча между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», в котором затронуло жуткое столкновение форвардов астанинцев Брэндона Боченски и Мэтта Фрэттина.

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Эпизод случился в концовке первого периода игры в Уфе — хоккеисты влетели друг в друга на полной скорости и досрочно отправились в раздевалку. Больше на льду они не появлялись, а «Барыс» даже без своих лидеров смог вырвать волевую победу в овертайме — 3:2, сохранив первое место в дивизионе Чернышева и второе — в Восточной конференции.

«Смотри, стоит потерять концентрацию, они такую ерунду вытворяют», — делился впечатлением от игры «Барыса» один казахский корреспондент другому в ложе прессы. Стоило ему это сказать, как последовало подтверждение — Мэттью Фрэттин влетел в Брэндона Боченски с такой дури, что искры из глаз обоих, казалось, было видно даже с трибун. Те, кто следил за шайбой, очень удивились увидев в центре льда двух игроков в белой форме, корчащихся от боли. Такое часто можно увидеть в любительском хоккее, но чтобы так самоустранились два лидера команды КХЛ — нонсенс.

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Для Андрея Скабелки произошедшее было страшным сном. Да, он работает в такой команде, у которой нет лимита на легионеров, а если бы и был то, сделать канадца казахом, как оказалось, проще простого. Но Боченски и Фрэттин — это те люди, на которых делалась ставка. Игроки, проводившие на льду под 20 минут за матч, ударная тройка «Барыса», идущего на клубные рекорды. Если самые страшные опасения подтвердятся, то выросшие при Скабелке амбиции рухнут, едва приблизившись к реализации.

Ни Боченски, ни Фрэттин так на льду в этот вечер не появились. И что с ними затруднялись сказать и доктор, и главный тренер.

«Приедем домой — поймем», — резюмировал Скабелка, сочувственно качающим головами журналистам. Он не выглядел человеком, потерявшим двух ключевых игроков на финишной прямой регулярки. Да и «Барыс» оставшееся время играл так, словно этой потери и не было. На официальном сайте клуба вышло заявление: «Боченски и Фрэттин получили повреждения верхней части тела, игроки пройдут медицинские тесты».

Столкновение Боченски и Фрэттина оказалось не единственным интересным событием в матче. В овертайме «Барыс» забил гол, отпраздновал его, тренеры отправились в раздевалку, но уфимцы не торопились уходить. Что-то не понравилось Цулыгину, он махал руками, подзывал судей. Это был первый момент в матче, когда развитие событий напомнило о плей-офф.

— Что там было? Не скажу, — попытался отмолчаться Линус Умарк после игры, хотя был самым активным в переговорах с судьями. — Я не могу обсуждать судейство, поговорите с нашим тренером.

Цулыгину тоже светит штраф за осуждение действий арбитров, но он выкрутился — нашел способ пожаловаться и не никого не обвинил.

— Я не знаю, почему команды не уходили, — улыбнулся тренер. — Лично я разговаривал с судьей.

На вопрос о чем они говорили, Цулыгин объяснил: ему не понравилось, как в момент гола в овертайме сменился игрок «Барыса». Один запрыгнул на скамейку примерно в середине, другой выскочил ближе к концу, а, соответственно, к ближе к зоне «Салавата». Тем самым Андре Петерссон получил преимущество перед соперниками, чем и воспользовался. Однако, судьи отказались смотреть повтор, сославшись на то, что подобные эпизоды видео-гол судья не разбирает, — пишет издание.

Ранее «Барыс» сделал заявление о состоянии Боченски и Фрэттина. Травму лидеров также прокомментировал главный тренер Андрей Скабелка, а форвард Никита Михайлис, помогавший вставать Фрэттину, считает, что у одноклубников — сотрясения.

Салават Юлаев 2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
Барыс
4.02.2019, 17:00 Зрители: 5634 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Андрей Скабелка
Вратари
Юха Метсола Хенрик Карлссон
1-й период
00:31 Теему Хартикайнен
Дмитрий Шевченко 03:57
07:13 Артем Сергеев (С. Гареев, Д. Кугрышев)
Никита Михайлис 08:00
11:04
14:05 Владимир Ткачев
2-й период
Роман Старченко 20:26
Андре Петерссон (Н. Михайлис) 32:37
33:06 Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
Роман Старченко 35:46
3-й период
Даррен Дитц 49:48
Овертайм
Андре Петерссон (П. Кормье, Д. Дитц) 60:28
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
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