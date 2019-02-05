Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы

Моуринью 4 февраля дал старт встрече между «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе (2:0), не удержал равновесие на ковровой дорожке и упал на лед. Пользователи отреагировали на случившееся и сделали тренера объектом насмешек.
Юзеры сравнили падение португальца с неудачными выступлениями фигуристов.
А также пошутили над тем, что подмосковная Балашиха приобрела после происшествия небывалую популярность.
Моуринью с 18 декабря 2018-го находится без работы. В этот день он покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По информации Daily Mail, португалец получил от МЮ около 25 миллионов евро за расторжение контракта. Тренер говорит, что счастлив быть безработным.