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13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы

Падение футбольного тренера Жозе Моуринью при проведении символического вбрасывания перед началом матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разошлось на мемы. Видео инцидента появилось на странице «ВКонтакте» пользователя Николая Луценко.

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Источник: РИА "Новости"

Моуринью 4 февраля дал старт встрече между «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе (2:0), не удержал равновесие на ковровой дорожке и упал на лед. Пользователи отреагировали на случившееся и сделали тренера объектом насмешек.

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Юзеры сравнили падение португальца с неудачными выступлениями фигуристов.

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А также пошутили над тем, что подмосковная Балашиха приобрела после происшествия небывалую популярность.

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Моуринью с 18 декабря 2018-го находится без работы. В этот день он покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». По информации Daily Mail, португалец получил от МЮ около 25 миллионов евро за расторжение контракта. Тренер говорит, что счастлив быть безработным.

Моуринью не получил травм при падении и в целом остался доволен матчем
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10:12 (мск)© Ньюстюб
Авангард
2:0
1:0, 1:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 244.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5487 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиИлья Воробьев
Вратари
Игорь БобковМагнус Хелльберг
1-й период
03:07Михаил Фисенко
07:12Никита Пивцакин
07:12Никита Пивцакин
16:56Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
2-й период
26:49Владислав Семин
31:55Антон Белов
32:52Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Илья Михеев)
35:16Сергей Плотников
Статистика
27Штрафное время6
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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