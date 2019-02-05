Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы

Источник: РИА "Новости"

Моуринью 4 февраля дал старт встрече между «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе (2:0), не удержал равновесие на ковровой дорожке и упал на лед. Пользователи отреагировали на случившееся и сделали тренера объектом насмешек.

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Юзеры сравнили падение португальца с неудачными выступлениями фигуристов.

А также пошутили над тем, что подмосковная Балашиха приобрела после происшествия небывалую популярность.