«Адмирал» всухую разгромил «Витязей»

Источник: РИА "Новости"

На позитиве завершает владивостокский «Адмирал» трудную выездную серию в Минск и Подмосковье. Одержаны три подряд победы на льду соперников. Поочередно биты минское и московское «Динамо». Последним в этом вояже был поединок 4 февраля с подольским «Витязем», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на прямую видеотрансляцию поединка.

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На этот матч тренерский штаб «Адмирала» выставил тот же состав, который двумя днями ранее уверенно переиграл столичное «Динамо». Защиту ворот вновь доверили Антону Красоткину. И не зря, он второй раз подряд оставил их в неприкосновенности.

Стартовый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, которые провели больше времени в атаках. «Адмирал» отвечал быстрыми и разящими контратаками, одна из которых на 11-й минуте встречи привела к взятию ворот. Карел Кубат прицельно бросил в створ после передач Сергея Конькова и Глеба Зайцева 0:1.

На 29-й секунде второго периода Юрий Петров с подачи Вячеслава Бутузова сделал счет 0:2.

Поймав кураж, дальневосточники продолжали постоянно атаковать, обыгрывая «витязей» на всех участках площадки. И вот уже на 35-й минуте красивую комбинацию разыграли братья Александр и Василий Стрельцовы, а шайбу в сетку послал Александр Коннов (это его второй гол за две игры) 0:3.

А за две минуты до перерыва точный бросок в «девятку» удался Глебу Зайцеву после передачи Войтеха Полака 0:4.

Спасать матч подмосковные хоккеисты попытались в третьем периоде. Но безуспешно. «Моряки» ничего не позволили сделать хозяевам у своих ворот и уверенно довели матч до победы. Третьей подряд на выезде.

Набрав 41 очко и имея одну игру в запасе, наши земляки вновь покинули последнее место в турнирной таблице, оставив его хабаровскому «Амуру». Следующие поединки «моряки» проведут в родных стенах.