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10:50 (мск), источник: VLADNEWS

«Адмирал» всухую разгромил «Витязей»

Приморцы взяли шесть очков на выезде.

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Источник: РИА "Новости"

На позитиве завершает владивостокский «Адмирал» трудную выездную серию в Минск и Подмосковье. Одержаны три подряд победы на льду соперников. Поочередно биты минское и московское «Динамо». Последним в этом вояже был поединок 4 февраля с подольским «Витязем», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на прямую видеотрансляцию поединка.

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На этот матч тренерский штаб «Адмирала» выставил тот же состав, который двумя днями ранее уверенно переиграл столичное «Динамо». Защиту ворот вновь доверили Антону Красоткину. И не зря, он второй раз подряд оставил их в неприкосновенности.

Стартовый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, которые провели больше времени в атаках. «Адмирал» отвечал быстрыми и разящими контратаками, одна из которых на 11-й минуте встречи привела к взятию ворот. Карел Кубат прицельно бросил в створ после передач Сергея Конькова и Глеба Зайцева 0:1.

На 29-й секунде второго периода Юрий Петров с подачи Вячеслава Бутузова сделал счет 0:2.

Поймав кураж, дальневосточники продолжали постоянно атаковать, обыгрывая «витязей» на всех участках площадки. И вот уже на 35-й минуте красивую комбинацию разыграли братья Александр и Василий Стрельцовы, а шайбу в сетку послал Александр Коннов (это его второй гол за две игры) 0:3.

А за две минуты до перерыва точный бросок в «девятку» удался Глебу Зайцеву после передачи Войтеха Полака 0:4.

Спасать матч подмосковные хоккеисты попытались в третьем периоде. Но безуспешно. «Моряки» ничего не позволили сделать хозяевам у своих ворот и уверенно довели матч до победы. Третьей подряд на выезде.

Набрав 41 очко и имея одну игру в запасе, наши земляки вновь покинули последнее место в турнирной таблице, оставив его хабаровскому «Амуру». Следующие поединки «моряки» проведут в родных стенах.

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Витязь 0:4
(0:1, 0:3, 0:0)
Адмирал
4.02.2019, 19:30 Зрители: 3059 Регулярный чемпионат ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Сергей Светлов
Вратари
Александр Самонов Антон Красоткин
1-й период
Карел Кубат (С. Коньков, Г. Зайцев) 10:36
2-й период
Юрий Петров (В. Бутузов) 20:29
Александр Коннов (А. Стрельцов, В. Стрельцов) 34:31
Глеб Зайцев (А. Черников, В. Полак) 38:00
3-й период
42:12 Геннадий Столяров
52:40 Никита I Комаров
Роман Таталин 58:11
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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