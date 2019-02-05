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19:41 (мск), источник: Р-Спорт

Данис Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в КХЛ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Нападающий Данис Зарипов обновил снайперский рекорд казанского «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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В эти минуты «Ак Барс» принимает в матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо». Идет первый период игры, Зарипов на 3-й минуте открыл счет. Этот гол стал для форварда 141-м в казанской команде в матчах КХЛ.

Ранее лучший результат клуба (140 шайб) принадлежал Алексею Морозову.

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