Данис Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в КХЛ

В эти минуты «Ак Барс» принимает в матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо». Идет первый период игры, Зарипов на 3-й минуте открыл счет. Этот гол стал для форварда 141-м в казанской команде в матчах КХЛ.