«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Данис Зарипов (3-я, 58-я минуты), Владимир Ткачев (31), Станислав Галиев (59) и Вячеслав Основин (60). У «Торпедо» отличился Роберт Саболич (43).

«Ак Барс» одержал в КХЛ вторую победу подряд, а «Торпедо» потерпело второе поражение кряду. В текущем сезоне команды встретились в четвертый раз, во всех матчах победили казанцы.

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ. 37-летний россиянин забросил 141-ю и 142-ю шайбы, сыграв 375-й матч в составе «Ак Барса». Зарипов побил достижение Алексея Морозова, который выступал за казанцев с 2004 по 2013 год и провел 327 матчей в КХЛ, забросив 140 шайб.