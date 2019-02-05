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21:23 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 5 февраля. Казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Данис Зарипов (3-я, 58-я минуты), Владимир Ткачев (31), Станислав Галиев (59) и Вячеслав Основин (60). У «Торпедо» отличился Роберт Саболич (43).

«Ак Барс» одержал в КХЛ вторую победу подряд, а «Торпедо» потерпело второе поражение кряду. В текущем сезоне команды встретились в четвертый раз, во всех матчах победили казанцы.

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ. 37-летний россиянин забросил 141-ю и 142-ю шайбы, сыграв 375-й матч в составе «Ак Барса». Зарипов побил достижение Алексея Морозова, который выступал за казанцев с 2004 по 2013 год и провел 327 матчей в КХЛ, забросив 140 шайб.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 77 очков в 57 играх. Казанцы досрочно гарантировали себе участие в плей-офф. «Торпедо» идет на Востоке седьмым, набрав 58 очков после 57 матчей. В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет с ЦСКА 13 января, двумя днями ранее «Торпедо» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Ак Барс
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, Неделя 245.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Татнефть-Арена", 7251 зритель
Главные тренеры
Зинэтула БилялетдиновДэвид Немировски
Вратари
Владислав Подъяпольский(Владислав Подъяпольский)Барри Браст
1-й период
02:13Данис Зарипов(Артем Лукоянов, Роман Манухов)
08:28Командный штраф
2-й период
26:05Александр Свитов
31:00Владимир Ткачев
31:37Денис Баранцев
37:29Павел Макаренко
3-й период
42:33Роберт Саболич(Дмитрий Семин)
49:51Дмитрий Семин
55:39Эндрю Кейлоф
55:45Владимир Галузин
55:45Владимир Галузин
57:43Данис Зарипов(Джастин Азеведо, Антон Ландер)
58:11Станислав Галиев(Владимир Ткачев, Андрей Попов)
59:17Вячеслав Основин(Данис Зарипов)
Статистика
4Штрафное время20
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Орск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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