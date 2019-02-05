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22:28 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ, обыграв «Сочи»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил «Сочи» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф.

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В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (6-я минута), Александр Хохлачев (16) и Анатолий Никонцев (52). У проигравших отличился Никита Точицкий (13). «Спартак» прервал трехматчевую серию поражений, «Сочи» уступил в третьей игре подряд. Хоккеисты красно-белых провели матч в специальной ретро-форме красно-черного цвета в рамках акции «Матч болельщиков».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 57 матчах. Красно-белые опережают на 10 очков рижское «Динамо», которое идет на девятом месте. Клуб из столицы Латвии не сможет опередить «Спартак» по итогам регулярного чемпионата, имея худший показатель побед в основное время, чем у «Спартака».

«Спартак» в пятый раз примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина (2009, 2010, 2011, 2018, 2019). В первых двух розыгрышах плей-офф «Спартаку» удавалось преодолеть первый круг. В прошлогоднем плей-офф «Спартак» в первом раунде играл против ЦСКА и уступил в серии со счетом 0−4.

Ранее выход в плей-офф гарантировали ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист», петербургский СКА, хельсинкский «Йокерит», казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив» и московское «Динамо».

Спартак
3:1
2:1, 0:0, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 245.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 9726 зрителей
Главные тренеры
Игорь УлановСергей Зубов
Вратари
Юлиус ГудачекДмитрий Шикин
1-й период
00:12Каспарс Даугавиньш
03:38Артем Томилин
05:39Илья Талалуев(Артем Федоров)
09:50Максим Гончаров
12:02Никита Точицкий(Мартин Бакош, Шон I Коллинс)
15:57Александр Хохлачев(Евгений Кулик, Артем Федоров)
3-й период
49:58Командный штраф
51:27Анатолий Никонцев(Михаил Григорьев, Александр Хохлачев)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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