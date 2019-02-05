«Спартак» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ, обыграв «Сочи»

В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (6-я минута), Александр Хохлачев (16) и Анатолий Никонцев (52). У проигравших отличился Никита Точицкий (13). «Спартак» прервал трехматчевую серию поражений, «Сочи» уступил в третьей игре подряд. Хоккеисты красно-белых провели матч в специальной ретро-форме красно-черного цвета в рамках акции «Матч болельщиков».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 57 матчах. Красно-белые опережают на 10 очков рижское «Динамо», которое идет на девятом месте. Клуб из столицы Латвии не сможет опередить «Спартак» по итогам регулярного чемпионата, имея худший показатель побед в основное время, чем у «Спартака».

«Спартак» в пятый раз примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина (2009, 2010, 2011, 2018, 2019). В первых двух розыгрышах плей-офф «Спартаку» удавалось преодолеть первый круг. В прошлогоднем плей-офф «Спартак» в первом раунде играл против ЦСКА и уступил в серии со счетом 0−4.