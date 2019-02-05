«В мой адрес будут свист, крики. Ничего страшного — это свободная страна». Как Ковальчука встретят в Нью-Джерси?

Артем Веневцев из Нью-Йорка.
— «Лос-Анджелес» находится в непростом положении, команда идет вне зоны плей-офф.
— У нас много ребят-ветеранов в команде, я один из них. Конечно, хотелось бы проводить больше времени на льду, нужно заслужить доверие тренера. Будем стараться, тренироваться, еще тридцать игр впереди, восемь очков до зоны плей-офф осталось. Будем пытаться побеждать больше.
Сейчас у нас очень важная выездная серия на «Востоке». Играем против команд, которых можно и нужно побеждать. Да, завтра третья встреча за четыре дня — но надо находить в себе силы. С хорошим настроением выйдем играть против «Нью-Джерси».
Я уже был в такой ситуации в «Девилз» в первый год после того, как я подписал с ними контракт. Мы ужасно начали сезон, но боролись до конца и чуть-чуть не попали в Кубок Стэнли. Для нас плей-офф начался уже сейчас.
— Завтра вы играете против «Нью-Джерси» впервые после возвращения в НХЛ. Есть какой-то мандраж?
— Как считаете, болельщики примут вас или посвистят?
— Посмотрим завтра, думаю, конечно, посвистят. Ничего страшного. Всегда приятно вернуться и сыграть против своей бывшей команды. Уверен, что в мой адрес будет много недовольных криков. Однако это свободная страна и болельщики могут делать все, что захотят. Я ведь всего лишь хоккеист, поэтому просто выйду на лед и сделаю все возможное, чтобы моя команда победила.
— Учитывая место «Кингз», не опасаетесь, что клуб сейчас устроит распродажу перед дедлайном?
— Это все на усмотрение менеджмента. Мы всего лишь игроки, наше дело выходить и стараться побеждать. Генеральный менеджер, президент, они очень опытные ребята, которые знают, что делать, чтобы усилить команду.
— У вас сейчас 25 очков после 42 игр. Ожидали большего перед возвращением в НХЛ?
— Конечно, хотелось большего, и начало сезона было неплохое. Потом произошли некие изменения, стал очень мало играть. Однако сейчас, слава богу, возвращаю доверие тренера, будем надеяться, что буду играть больше.
— Что же все-таки случилось на том отрезке, когда тренер сажал вас в запас?
— Не знаю. Это вы у него спросите. Мое дело — выходить и играть, сколько дают.
— Сейчас отношения наладились? Пятнадцать с половиной минут сегодня сыграли…
— Ничего себе. Наверное, уже да — очень много.
— Сейчас все обсуждают будущее Артемия Панарина. Позовете его в «Лос-Анджелес» летом?
— Он взрослый парень уже, сам определится, где ему продолжать карьеру. Если соберется в Лос-Анджелес, то пусть набирает.
— Говорят, и что Николай Прохоркин летом может перебраться в «Кингз». Будет здорово, если в «Кингз» больше русских будет?
— У нас один русский появился (Никита Щербак), сейчас в фарм-клубе играет. Поэтому не знаю насчет этого.
— Обсуждали в команде падение Жозе Моуринью перед матчем «Авангард» — СКА.
— Да, мне Дрю Даути показал в Инстаграме, что он упал, чуть плечо не вывернул. Надо было продумать, ковер положить получше.
— Его появление на хоккее — плюс для КХЛ?
— Конечно — это здорово. Когда человек с таким именем приезжает, уделяет внимание хоккею в России, это популяризация игры. Будем надеяться, что его привлекут и к сборной, еще к каким-нибудь мероприятиям..
— Удается следить за КХЛ?
— За СКА обязательно слежу, за «Спартаком». В этом сезоне «Автомобилист» очень подтянулся.
— Если «Кингз» не попадут в плей-офф, готовы сыграть за сборную России на чемпионате мира?
— Посмотрим. Если буду нужен, я всегда «за».