«В мой адрес будут свист, крики. Ничего страшного — это свободная страна». Как Ковальчука встретят в Нью-Джерси?

Источник: Спорт-Экспресс

Артем Веневцев из Нью-Йорка.

— «Лос-Анджелес» находится в непростом положении, команда идет вне зоны плей-офф.

— У нас много ребят-ветеранов в команде, я один из них. Конечно, хотелось бы проводить больше времени на льду, нужно заслужить доверие тренера. Будем стараться, тренироваться, еще тридцать игр впереди, восемь очков до зоны плей-офф осталось. Будем пытаться побеждать больше.

Сейчас у нас очень важная выездная серия на «Востоке». Играем против команд, которых можно и нужно побеждать. Да, завтра третья встреча за четыре дня — но надо находить в себе силы. С хорошим настроением выйдем играть против «Нью-Джерси».

Я уже был в такой ситуации в «Девилз» в первый год после того, как я подписал с ними контракт. Мы ужасно начали сезон, но боролись до конца и чуть-чуть не попали в Кубок Стэнли. Для нас плей-офф начался уже сейчас.

— Завтра вы играете против «Нью-Джерси» впервые после возвращения в НХЛ. Есть какой-то мандраж?

— Нет.

— Как считаете, болельщики примут вас или посвистят?

— Посмотрим завтра, думаю, конечно, посвистят. Ничего страшного. Всегда приятно вернуться и сыграть против своей бывшей команды. Уверен, что в мой адрес будет много недовольных криков. Однако это свободная страна и болельщики могут делать все, что захотят. Я ведь всего лишь хоккеист, поэтому просто выйду на лед и сделаю все возможное, чтобы моя команда победила.

— Учитывая место «Кингз», не опасаетесь, что клуб сейчас устроит распродажу перед дедлайном?

— Это все на усмотрение менеджмента. Мы всего лишь игроки, наше дело выходить и стараться побеждать. Генеральный менеджер, президент, они очень опытные ребята, которые знают, что делать, чтобы усилить команду.

— У вас сейчас 25 очков после 42 игр. Ожидали большего перед возвращением в НХЛ?

— Конечно, хотелось большего, и начало сезона было неплохое. Потом произошли некие изменения, стал очень мало играть. Однако сейчас, слава богу, возвращаю доверие тренера, будем надеяться, что буду играть больше.

— Что же все-таки случилось на том отрезке, когда тренер сажал вас в запас?

— Не знаю. Это вы у него спросите. Мое дело — выходить и играть, сколько дают.

— Сейчас отношения наладились? Пятнадцать с половиной минут сегодня сыграли…

— Ничего себе. Наверное, уже да — очень много.

— Сейчас все обсуждают будущее Артемия Панарина. Позовете его в «Лос-Анджелес» летом?

— Он взрослый парень уже, сам определится, где ему продолжать карьеру. Если соберется в Лос-Анджелес, то пусть набирает.

— Говорят, и что Николай Прохоркин летом может перебраться в «Кингз». Будет здорово, если в «Кингз» больше русских будет?

— У нас один русский появился (Никита Щербак), сейчас в фарм-клубе играет. Поэтому не знаю насчет этого.

— Обсуждали в команде падение Жозе Моуринью перед матчем «Авангард» — СКА.

— Да, мне Дрю Даути показал в Инстаграме, что он упал, чуть плечо не вывернул. Надо было продумать, ковер положить получше.

— Его появление на хоккее — плюс для КХЛ?

— Конечно — это здорово. Когда человек с таким именем приезжает, уделяет внимание хоккею в России, это популяризация игры. Будем надеяться, что его привлекут и к сборной, еще к каким-нибудь мероприятиям..

— Удается следить за КХЛ?

— За СКА обязательно слежу, за «Спартаком». В этом сезоне «Автомобилист» очень подтянулся.

— Если «Кингз» не попадут в плей-офф, готовы сыграть за сборную России на чемпионате мира?