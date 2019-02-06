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16:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» победил «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» одержал волевую победу над китайским клубом «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбами отметились Александр Угольников (на 8-й минуте), Юрий Петров (47) и Александр Коннов (59). У гостей отличились Вели-Матти Савинайнен (34) и Джастин Фонтэйн (39).

«Адмирал», одержавший четвертую победу подряд, следующий матч проведет дома 12 февраля против омского «Авангарда». «Куньлунь» 14 февраля отправится в гости к астанинскому «Барысу».

Адмирал
3:2
1:0, 0:2, 2:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 246.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3877 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловКурт Фрэйзер
Вратари
Антон КрасоткинАлександр Лазушин(Александр Лазушин)
1-й период
07:24Александр Угольников(Александр Коннов, Василий Стрельцов)
14:30Микаэль Там
15:33Войтех Полак
15:33Йоонас Ярвинен
2-й период
28:02Антон Красоткин
31:00Кристофер Сето
33:32Вели-Матти Савинайнен(Лукас Локхарт)
35:45Кирилл Воронин
37:45Кирилл Воронин
38:25Джастин Фонтэйн(Томаш Мертль, Ондржей Витасек)
3-й период
46:05Тобиас Виклунд
46:13Юрий Петров(Александр Черников, Владимир Бутузов)
49:34Александр Стрельцов
58:35Александр Коннов(Василий Стрельцов)
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Кислов(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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