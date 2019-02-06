«Адмирал» победил «Куньлунь» в матче КХЛ
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» одержал волевую победу над китайским клубом «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» одержал волевую победу над китайским клубом «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбами отметились Александр Угольников (на 8-й минуте), Юрий Петров (47) и Александр Коннов (59). У гостей отличились
«Адмирал», одержавший четвертую победу подряд, следующий матч проведет дома 12 февраля против омского «Авангарда». «Куньлунь» 14 февраля отправится в гости к астанинскому «Барысу».
|Сергей Светлов
|Курт Фрэйзер
|Антон Красоткин
|Александр Лазушин(Александр Лазушин)
|07:24
|Александр Угольников(Александр Коннов, Василий Стрельцов)
|14:30
|Микаэль Там
|15:33
|Войтех Полак
|15:33
|Йоонас Ярвинен
|28:02
|Антон Красоткин
|31:00
|Кристофер Сето
|33:32
|Вели-Матти Савинайнен(Лукас Локхарт)
|35:45
|Кирилл Воронин
|37:45
|Кирилл Воронин
|38:25
|Джастин Фонтэйн(Томаш Мертль, Ондржей Витасек)
|46:05
|Тобиас Виклунд
|46:13
|Юрий Петров(Александр Черников, Владимир Бутузов)
|49:34
|Александр Стрельцов
|58:35
|Александр Коннов(Василий Стрельцов)
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Кислов(Россия, Челябинск)