«Адмирал» победил «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбами отметились Александр Угольников (на 8-й минуте), Юрий Петров (47) и Александр Коннов (59). У гостей отличились Вели-Матти Савинайнен (34) и Джастин Фонтэйн (39).