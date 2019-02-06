5 реформ, которых не хватает КХЛ. Без лимита и скрытой аренды

Источник: РИА "Новости"

В КХЛ, на наш взгляд, назрели перемены. Со следующего сезона в лиге было бы неплохо провести целый ряд реформ. Делимся мыслями, что необходимо менять в самое ближайшее время.

Искоренить лимит на легионеров

Сейчас в КХЛ действует правильно, которое, на мой взгляд, вредит всему российскому хоккею. Это только кажется, что лимит на легионеров — несомненный плюс, правило, гарантирующее российским игрокам место составе. На самом деле, если более тщательно, разобраться в ситуации, это в корне не так.

Сейчас заявке команды на матч не должно быть более пяти иностранных хоккеистов. Все остальные — игроки с российскими паспортами. Такого даже близко нет в НХЛ. Лиге, к которой мы давно стремимся и которой стараемся подражать. В Северной Америке играют не паспорта, а хоккеисты. В свою очередь у нас любой средний игрок может быть спокоен: место в составе ему пусть и искусственно, но всё равно найдут. Конечно, ситуация усложнилась после сокращения «Кузни», «Лады» и «Югры», но сильно лучше не стало. В лиге по-прежнему хватает российских хоккеистов, порой не соответствующих уровню КХЛ.

Нет, никто не говорит, что нужно забивать заявки клубов исключительно второсортными иностранцами (вопрос необходимого класса, титулованности и мастерства легионера, выступающего в КХЛ, тоже надо прорабатывать), но пытаться искать пользу в лимите, а уже тем более его ужесточать точно не следует. Играть, повторимся, должны все сильнейшие, вне зависимости от гражданства и национальности.

Не надо связывать функционерам руки и заставлять их ставить россиян в состав. Только в случае отмены лимита мы получим реально сильную и конкурентоспособную лигу, а также мощных игроков для сборной. Ведь талантливый и трудолюбивый игрок всё равно вырастет в звезду. Есть Никита Гусев, Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и много других примеров. Разве бы отсутствие лимита помешало бы этим ребятам раскрыться? Конечно, нет.

К тому же для российских клубов лимит есть, а для иностранных нет. Клубы внутри лиги играют по разным правилам, а этого вообще не может в профессиональном спорте.

Запретить исключать из КХЛ российские клубы

Ещё одна наболевшая проблема, требующая скорейшего вмешательства. Уже два сезона подряд (видимо, будет и третий) из КХЛ убирают российские команды. Причём, делают это согласно составляемому рейтингу. Большинству людей он непонятен. Более того, непонятен он и многим хоккейным экспертам, с которыми мне часто приходится общаться. Чудесным образом в нижней части рейтинга постоянно оказываются российские клубы. Вот и теперь три последние строчки занимают «Северсталь», «Амур» и «Адмирал».

Получается, лимит на легионеров у нас есть, то бишь российских игроков мы стараемся защищать, но параллельно сами же убираем из лиги российские команды, многие из которых подарили миру талантливых хоккеистов и даже хоккейных звёзд. Страдают и болельщики, их попросту лишают большого хоккея, насильно отправляя любоваться Высшей лигой. А вот «Куньлунь», на чьи матчи ходит по 100 человек, никто не трогает. Непостижимым образом китайский клуб регулярно находится в рейтинге выше российских команд. Практику исключения отечественных клубов из КХЛ пора прекращать, прописав это правило в регламенте. Или же в обязательном порядке брать на место сокращаемой команды другую российскую, заслужившую право играть в КХЛ и предоставившую необходимые гарантии.

Запретить скрытую аренду и не разрешать аренду в принципе

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В последнее время ходит много разговоров о возможном создании института аренды в КХЛ. Точнее, аренда в лиге есть уже сейчас, это секрет полишинеля, просто называется эта аренда скрытой. Но подобную лазейку из регламента нужно устранять. На ум сразу приходит история с Кириллом Семёновым, которого бывший президент «Авангарда» Владимир Шалаев отвоёвывал у «Кузни» и Сергея Зиновьева. Формально игрок принадлежал Новокузнецку, но в дело вступила пресловутая скрытая аренда.

Если ты отдаёшь игрока в другой клуб, то права на него должны полностью переходить новой команде. И никак иначе. Иначе сам давай этому человеку игровую практику. Против разрешения аренды в КХЛ выступают в том числе генеральные менеджеры. К примеру, Кирилл Фастовский из «Сибири» говорил буквально следующее: «Я категорический противник института аренды. В основном аренду поддерживают богатые клубы, но не только. Есть и те, у кого есть свой резон. Я считаю, что делать это не стоит. Это приведёт к ещё большему расслоению в лиге».

В случае введения института аренды 99% всех игроков будут сконцентрированы в четырёх-пяти командах, которые банально будут раздавать непопадающих в состав людей во временное пользование другим командам. Собственные активы бедных команд уменьшатся, смысла развивать своих игроков и поддерживать хоккейные школы будет меньше.

Убрать «раздутые» заявки команд

Согласно правовому регламенту КХЛ, в списках клуба, имеющего общую организационную и/или финансовую структуру с командой клуба ВХЛ, в любой момент времени может находиться не более 100 хоккеистов. До 25 в основной команде, до 35 — в молодежной; до 40 — командированных в команду ВХЛ. У условного СКА две команды в МХЛ, а значит, можно иметь больше хоккеистов.

У того же СКА на двусторонних контрактах в ВХЛ Бывальцев, Дергачёв, Зуб, Зубарев, Карпов, Кручинин, Кузьменко, Рундблад, Земчёнок, Рукавишников. Из них у Карпова три матча в «Вышке», у Кручинина четыре, у Земчёнка один матч за «СКА-Неву». Остальные там просто периодически числятся, как сейчас уже упомянутый Земчёнок. То есть по сути людей на бумаге гоняют туда-обратно, чтобы обойти заявку.

Что можно реформировать в сложившейся ситуации? Если игрок на двустороннем контракте с ВХЛ, то он должен провести за аффилированный клуб определённое количество матчей в сезоне. Скажем, дали Давиду Рундбладу двусторонний контракт, пусть он сыграет матчей 10 в сезоне за «СКА-Неву». Такой шаг выглядел бы логично.

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