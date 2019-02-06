У СКА 13 вратарей, но они забирают лучшего голкипера молодежного ЧМ. В Питере не могу остановиться
Петр Кочетков близок к переходу в армейский клуб.
Петр Кочетков близок к переходу в армейский клуб.
Хоккейный сезон в России в самом разгаре, а уже появляются новости о трансферах следующего. На днях агентство РИА Новости сообщило, что 19-летний голкипер ХК «Сочи» Петр Кочетков по окончании этого сезона может перейти в СКА. Сделка станет возможна только 1 мая, а до этого клубы и игроки не имеют права вести переговоры. Но это все не отменяет факта, что армейцы всерьез нацелились на лучшего голкипера молодежного чемпионата мира. Неслучайно его пригласили в сборную на третий этап Евротура.
Первый пример, всплывающий перед глазами, это переход Кирилла Капризова из «Салавата» в ЦСКА. Кстати, тоже после успешного молодежного первенства. Сделка стала возможной благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов — компания «Роснефть», которая финансирует московскую команду, перед этим приобрела контрольный пакет акций «Башнефти», поддерживающей «Салават». У СКА и «Сочи» спонсоры разные, но это не мешает командам обмениваться игроками. Только этой осенью из Петербурга на Черное море переехали Алтыбармакян и Рыков
Петр Кочетков несомненно можно назвать одним из главных открытий этого сезона. В сентябре о голкипере из Пензы никто толком не знал — он даже в сборную России ни разу не вызывался до этой осени. Петр начинал карьеру в пензенском «Дизеле», а затем перешел в школу «Ак Барса». В Казани его потенциал не разглядели, отдали в аренду в «Дизелист», потом играл в ступинском «Капитане», позже уже случился переход в «Сочи». В сборной отмечали, что за Кочетковым следили давно, однако ему долгое время не хватало стабильности для выступления на международном уровне. 19-летний голкипер заставил говорить о себе после впечатляющих матчей на Суперсерии и на МЧМ в Ванкувере, где его по праву признали лучшим вратарем турнира.
Несмотря на успехи Петра на международном уровне в «Сочи» не спешат давать ему шанс в основе. В КХЛ Кочетков сыграл всего два матча (один после молодежного чемпионата мира). Хоть оба проиграл, но выглядел более чем достойно. Сейчас команда Зубова отчаянно сражается за место в
В системе армейцев сейчас 13 голкиперов, выступающих в командах КХЛ, МХЛ и ВХЛ. У двух вратарей основы по окончании сезона заканчиваются контракты. И если Шестеркин всерьез намерен уехать в «Рейнджерс» летом, то Хелльберг вероятнее всего останется. Магнус здорово играет за СКА, а с уходом Игоря получит еще больше практики. Кочетков явно еще не готов быть первым номером в
Алексей Мельничук в прошлом году ездил на МЧМ и отрицательных отзывов там не получил. 20-летний голкипер третий сезон выступает в Высшей лиге и с каждым годом прибавляет. В «СКА-Неве» его главным конкурентом является Никита Богданов. 23-летний воспитанник армейского клуба долгое время ходил в подающих надежды, но никак не мог выстрелить. В итоге в прошлом сезоне ему дали полноценный шанс в ВХЛ, и он
В МХЛ у СКА две команды. Главная звезда молодежки — это Ярослав Аскаров. 16-летнего вратаря (в этом году будет 17) называют новым Василевским и Бобровским. Он еще слишком юн для КХЛ, но через пару лет точно будет в основе. Вместе с ним в «СКА-Варягах» играет 18-летний Никита Мельничук (не родственник Алексея) и 19-летний Дмитрий Николаев. Причем сейчас Николаев переигрывает Аскарова, но это скорее в силу возраста. В «СКА-1946» выступает три сильных голкипера. Никита Лысенков в прошлом году был признан лучшим вратарем МХЛ. 20-летний хоккеист техничен и обладает классной реакцией, давно играет в молодежке, но подняться выше по клубной вертикали пока не смог. Огромный прогресс по сравнению с прошлым сезоном сделал Максим Габидуллин (тоже 20 лет). Год назад он слабо смотрелся в
Ни в одном клубе КХЛ нет такого количества вратарей. Переход Кочеткова поставит крест на молодых ребятах, которые долгие годы пытаются пробиться в основу. Желания СКА усилиться вполне понятно, тем более Кочетков на данном этапе действительно смотрится предпочтительнее большинства ребят из питерской системы. Но вспомните, как котировался Петр год назад? Раз уж клуб взялся за развитие своей молодежи, выстроил вертикаль, предоставил все условия, потратил на это много денег, то надо продолжать работать в этом направлении. Иначе все эти разговоры о развитии российского хоккея — обычный популизм.