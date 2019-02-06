У СКА 13 вратарей, но они забирают лучшего голкипера молодежного ЧМ. В Питере не могу остановиться

Хоккейный сезон в России в самом разгаре, а уже появляются новости о трансферах следующего. На днях агентство РИА Новости сообщило, что 19-летний голкипер ХК «Сочи» Петр Кочетков по окончании этого сезона может перейти в СКА. Сделка станет возможна только 1 мая, а до этого клубы и игроки не имеют права вести переговоры. Но это все не отменяет факта, что армейцы всерьез нацелились на лучшего голкипера молодежного чемпионата мира. Неслучайно его пригласили в сборную на третий этап Евротура. Из-за травмы Кочетков не сможет сыграть, но все равно присутствовал на тренировке в Новогорске, где пообщался с тренером вратарей сборной и СКА Рашитом Давыдовым, а потом и с Романом Ротенбергом.

Обмены игроков в богатые и влиятельные команды давно перестали быть чем-то новым в КХЛ.

Первый пример, всплывающий перед глазами, это переход Кирилла Капризова из «Салавата» в ЦСКА. Кстати, тоже после успешного молодежного первенства. Сделка стала возможной благодаря партнерским отношениями между спонсорами двух клубов — компания «Роснефть», которая финансирует московскую команду, перед этим приобрела контрольный пакет акций «Башнефти», поддерживающей «Салават». У СКА и «Сочи» спонсоры разные, но это не мешает командам обмениваться игроками. Только этой осенью из Петербурга на Черное море переехали Алтыбармакян и Рыков из-за того, что в армейском клубе не могли получить места в составе. И если раньше СКА отдавал в «Сочи» молодежь за игровой практикой, то теперь хочет себе заполучить восходящую звезду.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Петр Кочетков несомненно можно назвать одним из главных открытий этого сезона. В сентябре о голкипере из Пензы никто толком не знал — он даже в сборную России ни разу не вызывался до этой осени. Петр начинал карьеру в пензенском «Дизеле», а затем перешел в школу «Ак Барса». В Казани его потенциал не разглядели, отдали в аренду в «Дизелист», потом играл в ступинском «Капитане», позже уже случился переход в «Сочи». В сборной отмечали, что за Кочетковым следили давно, однако ему долгое время не хватало стабильности для выступления на международном уровне. 19-летний голкипер заставил говорить о себе после впечатляющих матчей на Суперсерии и на МЧМ в Ванкувере, где его по праву признали лучшим вратарем турнира.

Несмотря на успехи Петра на международном уровне в «Сочи» не спешат давать ему шанс в основе. В КХЛ Кочетков сыграл всего два матча (один после молодежного чемпионата мира). Хоть оба проиграл, но выглядел более чем достойно. Сейчас команда Зубова отчаянно сражается за место в плей-офф, а потому доверять молодому вратарю не хотят. Но нет никаких оснований полагать, что в следующем сезоне ситуация не изменится, тем более контракт у игрока до 2021-го года. Руководство клуба и тренерский штаб отлично понимают, какой талант находится в их системе. На данный момент Кочеткову полезнее постоянно играть в «Рязани», а не быть бэкапом. Но летом на Петра вполне реально сделать ставку. Ничего этого может не случиться. Увидев успехи молодого вратаря, боссы СКА мгновенно захотели получить себе звезду. Правда, в Петербурге забыли, что в их клубе полно перспективных вратарей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtBJl54g9os/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtBJl54g9os/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtBJl54g9os/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Petr Kochetkov ? (@kochetkov74)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-24T12:52:02+00:00">24 Янв 2019 в 4:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В системе армейцев сейчас 13 голкиперов, выступающих в командах КХЛ, МХЛ и ВХЛ. У двух вратарей основы по окончании сезона заканчиваются контракты. И если Шестеркин всерьез намерен уехать в «Рейнджерс» летом, то Хелльберг вероятнее всего останется. Магнус здорово играет за СКА, а с уходом Игоря получит еще больше практики. Кочетков явно еще не готов быть первым номером в топ-клубе, да и вряд ли сможет сразу же играть на уровне Шестеркина. Сейчас швед и россиянин получают примерно поровну игрового времени в «регулярке».

Приглашение Кочеткова поставит крест на других питерских вратарях. Между прочим, тоже талантливых.

Алексей Мельничук в прошлом году ездил на МЧМ и отрицательных отзывов там не получил. 20-летний голкипер третий сезон выступает в Высшей лиге и с каждым годом прибавляет. В «СКА-Неве» его главным конкурентом является Никита Богданов. 23-летний воспитанник армейского клуба долгое время ходил в подающих надежды, но никак не мог выстрелить. В итоге в прошлом сезоне ему дали полноценный шанс в ВХЛ, и он по-настоящему зажег, доведя команду до финала Кубка Петрова. Прошлым летом им интересовались некоторые команды КХЛ, но Богданов решил остаться в родном городе. Есть еще Алексей Иванов, но он почти не играл в этом сезоне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiH04FdHq5c/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiH04FdHq5c/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Спасибо всем за поддержку ????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/alex_mel_1/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexey Melnichuk</a> (@alex_mel_1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-28T17:20:22+00:00">28 Апр 2018 в 10:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В МХЛ у СКА две команды. Главная звезда молодежки — это Ярослав Аскаров. 16-летнего вратаря (в этом году будет 17) называют новым Василевским и Бобровским. Он еще слишком юн для КХЛ, но через пару лет точно будет в основе. Вместе с ним в «СКА-Варягах» играет 18-летний Никита Мельничук (не родственник Алексея) и 19-летний Дмитрий Николаев. Причем сейчас Николаев переигрывает Аскарова, но это скорее в силу возраста. В «СКА-1946» выступает три сильных голкипера. Никита Лысенков в прошлом году был признан лучшим вратарем МХЛ. 20-летний хоккеист техничен и обладает классной реакцией, давно играет в молодежке, но подняться выше по клубной вертикали пока не смог. Огромный прогресс по сравнению с прошлым сезоном сделал Максим Габидуллин (тоже 20 лет). Год назад он слабо смотрелся в МХЛ-Б, а теперь солидно в МХЛ. Один матч в «регулярке» есть и у 17-летнего Максима Соколова — полный тезка своего папы известного вратаря, игравшего в СКА. Говорят, что Максим очень талантлив и попал в команду не из-за отцовских связей (Соколов-старший тренирует СКА-1946), но ему пока не хватает габаритов для игры на таком уровне. В системе армейцев есть еще Павел Давыдюк и Евгений Хвостов. Последние два не проходят в состав ни одной из команды и чаще всего отправляются на выезда с основой, для того чтобы игроки из неиграющего состава могли полноценно тренироваться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnWyixcHGPk/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnWyixcHGPk/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/___askar_____/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Аскаров Ярослав</a> (@___askar_____) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-05T19:25:34+00:00">5 Сен 2018 в 12:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.