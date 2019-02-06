Вслед за СКА, или как «Барыс» с Андреем Скабелкой обходит фаворитов в КХЛ

Подопечные Андрея Скабелки в 56 матчах отметились 177 голевыми бросками. Первое место с 187 шайбами удерживает клуб из Санкт-Петербурга: команда Ильи Воробьева в среднем за игру забивает 3,37 гола. Следом расположились «Барыс» и «Йокерит».

1. СКА — 3,37 гола за матч (187 голов в 56 играх)

2. «Барыс» — 3,16 (177 и 56)

3. «Йокерит» — 3,14 (176 и 56)

4. ЦСКА — 3,02 (169 и 56)

5. «Автомобилист» — 3 (171 и 57).

С другим фаворитом сезона «Барыс» лидирует в другой номинации — по забитым голам в пустые ворота. Для достижения наивысшего результата клубу из Казахстана потребовалось на один матч меньше (56 игр против 57).

1−2. «Барыс» и «Автомобилист» — по 12 голов

3. «Ак Барс» — девять голов

4−6. ЦСКА, «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» — по восемь голов.