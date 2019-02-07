Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
8.02
Баффало Сэйбрз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
8.02
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.02
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
8.02
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.02
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
8.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
8.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.02
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
8.02
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.02
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
17:35 (мск), источник: Vesti.kz

Голы Петерссона и «сухари» Карлссона, или шесть фаворитов Андрея Скабелки в «Барысе»

Казахстанский клуб «Барыс» входит в группу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и как у любой команды, в дружине из Астаны есть лидеры. О фаворитах в составе второй команды Восточной конференции — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

До финиша регулярного чемпионата казахстанской команде осталось провести шесть встреч. Подопечные Андрея Скабелки ведут борьбу за победу в дивизионе Чернышева с омским «Авангардом» и вырвались вперед в этом противостоянии. Кто помог добиться такого результата?

Вратарь — Хенрик Карлссон

Следующий отраженный бросок для 35-летнего голкипера станет тысячным в текущем сезоне (отразил 999 бросков из 1080). 199-сантиметровый Карлссон вышел на лучший график за годы выступления в КХЛ — его коэффициент отраженных бросков 92,5 процента (15 место в «регулярке»), что является высшим его показателем в Лиге.

2,11 — коэффициент надежности шведского ветерана (13 место в Лиге). Лучшим его показателем было 2,07, а в «Барысе» — 2,53. Также на счету Карлссона две голевые передачи и пять «сухих» матчей (делит с восьмого по 10 место).

Защитники — Даррен Диц и Виктор Сведберг

В «Барысе» можно выделить четырех игроков обороны, но Диц со Сведбергом действуют позитивно не только в обороне, а также в атаке. Про 25-летнего Дица написано много. 51 набранное очко (15+36) вывели канадца на седьмое место в Лиге. Шестым Даррен идет по показателю полезности — «+29». В ТОП-30 Даррен Диц расположился по силовым приемам (87) и блокированным броскам (70).

Отлично вписался в команду Андрея Скабелки двухметровый защитник из Швеции. Восемь набранных очков Сведберга — серьезный вклад в командный зачет. Виктор отлично отрабатывает во время своего присутствия на льду: всего пять пропущенных шайб при 23-х забитых. Сведберг идет третьим в «Барысе» по игровому времени (21 минута и 18 секунд), уступая лишь Дицу (23:42) и Кевину Даллмэну (21:55).

Нападающие — Андре Петерссон, Патрис Кормье и Роман Старченко

Лучшая тройка в «Барысе». Если команда Андрея Скабелки потеряет на долгий срок Кертиса Волка, Брэндона Боченски и Мэттью Фрэттина, то звено Кормье обязано стать ведущим. На троих нападающие набрали 114 очков (56+58). Если канадец — дебютант турнира, то два других участника звена идут на лучший сезон в КХЛ.

32-летний Роман Старченко набрал уже 37 очков (16+21): в лучшие прежние сезоны казахстанский форвард отметился 34 и 35 баллами. Всего на четыре очка меньше собственного рекорда набрал 28-летний шведский нападающий Андре Петерссон — 40 против 44. Параллельно «40» номер «Барыса» забил 22 гола (первый снайпер клуба).

Напомним, следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проведет 12 февраля, когда на своем льду примет «Сибирь» из Новосибирска. На перерыв казахстанский клуб ушел на второй позиции в Восточной конференции, а новосибирцы продолжают борьбу за выход в плей-офф (с 53 очками россияне занимают девятую строчку).

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Экс-игрок "Астаны" и "Шахтера" не остался в Казахстане из-за лимита в КПЛ
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Пять лет Олимпиаде в Сочи: какой мы ее запомнили
Путин поздравил российского фристайлиста с победой на ЧМ в США
Алина Загитова высказалась о популярности россиянок в Японии
Для футбольного матча в СИЗО с участием Мамаева все готово
Футболисты «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче
Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по конькобежному спорту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь