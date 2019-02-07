Голы Петерссона и «сухари» Карлссона, или шесть фаворитов Андрея Скабелки в «Барысе»

До финиша регулярного чемпионата казахстанской команде осталось провести шесть встреч. Подопечные Андрея Скабелки ведут борьбу за победу в дивизионе Чернышева с омским «Авангардом» и вырвались вперед в этом противостоянии. Кто помог добиться такого результата?

Вратарь — Хенрик Карлссон

Следующий отраженный бросок для 35-летнего голкипера станет тысячным в текущем сезоне (отразил 999 бросков из 1080). 199-сантиметровый Карлссон вышел на лучший график за годы выступления в КХЛ — его коэффициент отраженных бросков 92,5 процента (15 место в «регулярке»), что является высшим его показателем в Лиге.

2,11 — коэффициент надежности шведского ветерана (13 место в Лиге). Лучшим его показателем было 2,07, а в «Барысе» — 2,53. Также на счету Карлссона две голевые передачи и пять «сухих» матчей (делит с восьмого по 10 место).

Защитники — Даррен Диц и Виктор Сведберг

В «Барысе» можно выделить четырех игроков обороны, но Диц со Сведбергом действуют позитивно не только в обороне, а также в атаке. Про 25-летнего Дица написано много. 51 набранное очко (15+36) вывели канадца на седьмое место в Лиге. Шестым Даррен идет по показателю полезности — «+29». В ТОП-30 Даррен Диц расположился по силовым приемам (87) и блокированным броскам (70).

Отлично вписался в команду Андрея Скабелки двухметровый защитник из Швеции. Восемь набранных очков Сведберга — серьезный вклад в командный зачет. Виктор отлично отрабатывает во время своего присутствия на льду: всего пять пропущенных шайб при 23-х забитых. Сведберг идет третьим в «Барысе» по игровому времени (21 минута и 18 секунд), уступая лишь Дицу (23:42) и Кевину Даллмэну (21:55).

Нападающие — Андре Петерссон, Патрис Кормье и Роман Старченко

Лучшая тройка в «Барысе». Если команда Андрея Скабелки потеряет на долгий срок Кертиса Волка, Брэндона Боченски и Мэттью Фрэттина, то звено Кормье обязано стать ведущим. На троих нападающие набрали 114 очков (56+58). Если канадец — дебютант турнира, то два других участника звена идут на лучший сезон в КХЛ.

32-летний Роман Старченко набрал уже 37 очков (16+21): в лучшие прежние сезоны казахстанский форвард отметился 34 и 35 баллами. Всего на четыре очка меньше собственного рекорда набрал 28-летний шведский нападающий Андре Петерссон — 40 против 44. Параллельно «40» номер «Барыса» забил 22 гола (первый снайпер клуба).