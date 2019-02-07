Петерссон из «Барыса» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Петерссон отмечен за успешную игру в составе астанинского клуба, с которым на 21-й неделе турнира одержал четыре победы.

В этих встречах Петерссон набрал 6 (5+1) очков — наибольшее количество баллов и голов среди всех игроков Лиги за неделю.

В матчах с «Йокеритом» (8:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) шведский нападающий отметился дублями, забросил две победные шайбы и повторил личный снайперский рекорд за регулярный чемпионат, который составляет 22 шайбы. Петерссон завершил неделю с показателем полезности «+4».