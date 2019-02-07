Петерссон из «Барыса» признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Шведский игрок «Барыса» Андре Петерссон признан лучшим нападающим недели Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте организации.
Шведский игрок «Барыса» Андре Петерссон признан лучшим нападающим недели Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте организации.
Петерссон отмечен за успешную игру в составе астанинского клуба, с которым на 21-й неделе турнира одержал четыре победы.
В этих встречах Петерссон набрал 6 (5+1) очков — наибольшее количество баллов и голов среди всех игроков Лиги за неделю.
В матчах с «Йокеритом» (8:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) шведский нападающий отметился дублями, забросил две победные шайбы и повторил личный снайперский рекорд за регулярный чемпионат, который составляет 22 шайбы. Петерссон завершил неделю с показателем полезности «+4».
Отметим, что 5 и 6 февраля у игроков «Барыса» были выходные, а уже сегодня они возобновили тренировочный процесс. Следующий матч команда проведет 12 февраля на своей арене против «Сибири» из Новосибирска.