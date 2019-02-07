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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

Петерссон из «Барыса» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Шведский игрок «Барыса» Андре Петерссон признан лучшим нападающим недели Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте организации.

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Петерссон отмечен за успешную игру в составе астанинского клуба, с которым на 21-й неделе турнира одержал четыре победы.

В этих встречах Петерссон набрал 6 (5+1) очков — наибольшее количество баллов и голов среди всех игроков Лиги за неделю.

В матчах с «Йокеритом» (8:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) шведский нападающий отметился дублями, забросил две победные шайбы и повторил личный снайперский рекорд за регулярный чемпионат, который составляет 22 шайбы. Петерссон завершил неделю с показателем полезности «+4».

Отметим, что 5 и 6 февраля у игроков «Барыса» были выходные, а уже сегодня они возобновили тренировочный процесс. Следующий матч команда проведет 12 февраля на своей арене против «Сибири» из Новосибирска.

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