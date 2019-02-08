Тренер «Барыса» рассказал о возвращении на лед Боченски и Фрэттина после их столкновения

Ранее стало известно, что оба травмированных форварда приступили к тренировкам на велотренажерах.

«Хорошо отдохнули все. У нас были два дня отдохнуть. Вчера был день без льда. Ребята все отдохнули. По травмированным — Боченски завтра, 9 февраля, на лед выходит. Мэттью Фрэттин завтра, наверное, еще пропустит. Там, вроде, ничего страшного», — рассказал Скабелка.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Напомним, что 4 февраля в концовке первого периода гостевого матча против «Салавата Юлаева» Боченски и Фрэттин влетели друг в друга на полной скорости и не смогли продолжить игру. Отсутствие лидеров не помешало «Барысу» одержать волевую победу в овертайме — 3:2, сохранив первое место в дивизионе Чернышева и второе — в Восточной конференции.