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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» рассказал о возвращении на лед Боченски и Фрэттина после их столкновения

Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка рассказал о возвращении на лед Брэндона Боченски и Мэтта Фрэттина, передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее стало известно, что оба травмированных форварда приступили к тренировкам на велотренажерах.

«Хорошо отдохнули все. У нас были два дня отдохнуть. Вчера был день без льда. Ребята все отдохнули. По травмированным — Боченски завтра, 9 февраля, на лед выходит. Мэттью Фрэттин завтра, наверное, еще пропустит. Там, вроде, ничего страшного», — рассказал Скабелка.

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Напомним, что 4 февраля в концовке первого периода гостевого матча против «Салавата Юлаева» Боченски и Фрэттин влетели друг в друга на полной скорости и не смогли продолжить игру. Отсутствие лидеров не помешало «Барысу» одержать волевую победу в овертайме — 3:2, сохранив первое место в дивизионе Чернышева и второе — в Восточной конференции.

На счету Фрэттина — 39 (17+22) очка в 51 матче текущего сезона КХЛ, а у Боченски — 32 (14+18) балла в 38 играх. По ходу этого сезона Боченски уже пропускал полтора месяца из-за травмы.

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