«Барыс» потерял канадского форварда из первого звена до конца «регулярки» КХЛ

«Тут сложнее. Кертис Волк восстановится только к играм плей-офф», — констатировал Скабелка.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Отметим, что Волк пропустил несколько последних игр — сначала была информация, что он получил небольшой перерыв, но затем «Барыс» сообщил, что у игрока травма верхней части тела.

Последний раз на лед Волк выходил 17 января в домашнем матче с «Салаватом Юлаевом», в котором астанинцы победили в овертайме — 1:0. Канадец из первого звена провел в текущем сезоне 50 встреч и набрал 17 (9+18) очков.