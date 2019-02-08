«Барыс» потерял канадского форварда из первого звена до конца «регулярки» КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка назвал сроки восстановления канадского форварда Кертиса Волка, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка назвал сроки восстановления канадского форварда Кертиса Волка, передает корреспондент Vesti.kz.
«Тут сложнее. Кертис Волк восстановится только к играм
Отметим, что Волк пропустил несколько последних игр — сначала была информация, что он получил небольшой перерыв, но затем «Барыс» сообщил, что у игрока травма верхней части тела.
Последний раз на лед Волк выходил 17 января в домашнем матче с «Салаватом Юлаевом», в котором астанинцы победили в овертайме — 1:0. Канадец из первого звена провел в текущем сезоне 50 встреч и набрал 17 (9+18) очков.
Таким образом, Волк может вернуться на лед лишь к 25 февралю, когда стартуют игры