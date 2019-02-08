Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ4
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд1
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз4
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ0
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ5
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ3
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБ1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзБ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзОТ4
Колорадо Эвеланш3
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
16Шах и мат Владимира Крамника
13:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял канадского форварда из первого звена до конца «регулярки» КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка назвал сроки восстановления канадского форварда Кертиса Волка, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Тут сложнее. Кертис Волк восстановится только к играм плей-офф», — констатировал Скабелка.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Отметим, что Волк пропустил несколько последних игр — сначала была информация, что он получил небольшой перерыв, но затем «Барыс» сообщил, что у игрока травма верхней части тела.

Последний раз на лед Волк выходил 17 января в домашнем матче с «Салаватом Юлаевом», в котором астанинцы победили в овертайме — 1:0. Канадец из первого звена провел в текущем сезоне 50 встреч и набрал 17 (9+18) очков.

Таким образом, Волк может вернуться на лед лишь к 25 февралю, когда стартуют игры плей-офф КХЛ в обоих конференциях.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Прошлая игра с ней была цирком и кошмаром". Путинцева рассказала о победном матче в Кубке Федерации
РФ выступит на Паралимпиадах 2020 и 2022 годов под своим флагом
Аршавин возвестил о торжестве чиновников над футболистами
«Кардифф» выразил соболезнования семье футболиста Сала
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Норвежка выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Определены составы эстафетных команд России на этапе КМ в Канаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь