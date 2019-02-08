«Отвратительное чувство». Канадский форвард — о своем восстановлении и восторге от игры «Барыса»

Как сообщил ранее главный тренер Андрей Скабелка, центрфорвард вернется на лед только в плей-офф, но канадский хоккеист не унывает.

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— Я стараюсь подготовиться к ближайшим играм, как мне и говорит тренер, но не всегда бывает, чтобы раз — и все, ты выздоровел. Я стараюсь каждый день работать упорно, чтобы максимально вернуть форму, которую я растерял, — сказал Волк.

— Кертис, последние матчи прошли без Вас. Не хотелось ли самому выйти на лед в некоторых сложных эпизодах? И поделитесь мнение об играх.

— Это отвратительное чувство, когда ты не можешь выйти на лед и помочь своей команде. Ты хочешь быть частью команды, чтобы разделить с ней успех, но не можешь этого сделать…

Мы играли против очень серьезных соперников, и я восторге от того, как они провели эту серию, ведь они смогли провести очень хорошие матчи.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» провел открытую тренировку — по отдельной программе занимаются Брэндон Боченски, Кертис Волк, Мэттью Фрэттин и Доминик Граховина.