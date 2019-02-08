Нападающий Артур Гаврус покинул минское «Динамо»

«Артур хорошо проявил себя — упорно работал на тренировках, выкладывался в каждом матче. Мы благодарны ему за сотрудничество. Однако Гаврус обратился в клуб с просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон без выплаты компенсации. Он мотивировал это необходимостью получения игровой практики перед чемпионатом мира, поскольку Артур — один из кандидатов на поездку в Астану. Учитывая интересы национальной команды и желание игрока помочь ей в важном турнире, мы пошли Гаврусу навстречу», — сказал генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью пресс-службе клуба.