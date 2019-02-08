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17:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий Артур Гаврус покинул минское «Динамо»

Белорусский нападающий Артур Гаврус расстался с минским «Динамо» и перебрался в клуб «Динамо-Молодечно», выступающий в чемпионате Беларуси, информирует пресс-служба «зубров».

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Источник: РИА "Новости"

«Артур хорошо проявил себя — упорно работал на тренировках, выкладывался в каждом матче. Мы благодарны ему за сотрудничество. Однако Гаврус обратился в клуб с просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон без выплаты компенсации. Он мотивировал это необходимостью получения игровой практики перед чемпионатом мира, поскольку Артур — один из кандидатов на поездку в Астану. Учитывая интересы национальной команды и желание игрока помочь ей в важном турнире, мы пошли Гаврусу навстречу», — сказал генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету одна голевая передача при показателе полезности «-8» и двух минутах штрафного времени. Гаврус защищал цвета минского клуба в КХЛ с сезона-2013/14.

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