Хоккеисты «Динамо» Мн Волков, Когалев и Дроздов будут играть за «Юность»
Хоккеисты минского «Динамо» Артём Волков, Александр Когалев и Иван Дроздов будут заявлены за
Хоккеисты минского «Динамо» Артём Волков, Александр Когалев и Иван Дроздов будут заявлены за
Кроме того, ранее за минчан были заявлены Дмитрий Знахаренко и Максим Парфеевец.
Хоккеисты Михаил Карнаухов, Илья Литвинов и Даниил Бокун будут заявлены за
Напомним, минское «Динамо» потеряло шансы на попадание в восьмёрку лучших Западной конференции и не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина.