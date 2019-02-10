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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккеисты «Динамо» Мн Волков, Когалев и Дроздов будут играть за «Юность»

Хоккеисты минского «Динамо» Артём Волков, Александр Когалев и Иван Дроздов будут заявлены за фарм-клуб и в составе «Юности» сыграют в плей-офф белорусской Экстралиги, информирует официальный сайт команды. Это случится после окончания регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля.

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Кроме того, ранее за минчан были заявлены Дмитрий Знахаренко и Максим Парфеевец.

Хоккеисты Михаил Карнаухов, Илья Литвинов и Даниил Бокун будут заявлены за фарм-клуб и в составе «Шахтера» сыграют в плей-офф белорусской Экстралиги.

Напомним, минское «Динамо» потеряло шансы на попадание в восьмёрку лучших Западной конференции и не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

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