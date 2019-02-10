Хоккеисты СКА провели тренировку с бойцами ММА

Напомним, 8 февраля хоккеисты СКА провели тренировку на открытом воздухе, что прокомментировал тренер команды Алексей Кудашов: «Давайте всё же расставим все точки над i. Это не шутка — серьёзная подготовка в экстремальных условиях, неслучайно у нас и одежда такая сегодня, и место проведения тренировки. Это подготовка к плей-офф. Еще надо отметить, что и корни у команды армейские, поэтому у нас такая тренировка».