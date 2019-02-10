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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккеисты СКА провели тренировку с бойцами ММА

Хоккеисты петербургского СКА провели тренировку с бойцами ММА, информирует официальный «твиттер» «армейской» команды.

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Бойцы АСА ММА Алексей Буторин и Михаил Малютин заглянули в Хоккейный город, потренировались на льду, а потом устроили свой мастер-класс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 8 февраля хоккеисты СКА провели тренировку на открытом воздухе, что прокомментировал тренер команды Алексей Кудашов: «Давайте всё же расставим все точки над i. Это не шутка — серьёзная подготовка в экстремальных условиях, неслучайно у нас и одежда такая сегодня, и место проведения тренировки. Это подготовка к плей-офф. Еще надо отметить, что и корни у команды армейские, поэтому у нас такая тренировка».

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