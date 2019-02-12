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12 февраля, источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Сибирь» и начал с победы последнюю домашнюю серию в «регулярке» КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 12 февраля, в Астане и завершилась со счетом 5:2.

Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели сразу три шайбы. На 22-й минуте нападающий Виктор Комаров вывел «Сибирь» вперед, но «Барыс» ответил шайбами нападающих Егора Петухова на 24-й и Дмитрия Шевченко на 26-й.

Результативным вышел и третий период. На 46-й минуте «Барыс» начал играть в формате «пять на три», а на 47-й реализовал большинство — отличился нападающий Роман Старченко, а ассистентом во второй раз за матч выступил шведский форвард Андре Петерссон.

В концовке команды обменялись шайбами. На 57-й минуте капитан астанинцев Брэндон Боченски реализовал большинство, отличившись с передачи Петерссона, а на 58-й американский форвард «Сибири» Шэйн Принс отыграл одну шайбу.

Окончательный же счет был установлен за 57 секунд до финальной сирены. Пятую шайбу «Барыса» забросил форвард Алихан Асетов.

Для «Барыса» матч против «Сибири» открыл последнюю домашнюю серию в «регулярке» КХЛ. Астанинский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф, а новосибирцы продолжают борьбу за путевку в Кубок Гагарина.

Набрав 81 очко, «Барыс» вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб на восемь баллов отстает от лидирующего «Автомобилиста», а на два — опережает идущий третьим «Авангард».

В дивизионе Чернышева снова лидирует «Барыс». Вторым здесь идет «Авангард», который пробыл на первой строчке всего несколько часов. При этом астанинцы провели 57 игр, а омичи — 59.

Следующий матч «Барыс» проведет 14 февраля на своем льду против китайского «Куньлуня». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Барыс
5:2
0:0, 2:1, 3:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2512.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 7626 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Андриевский
Вратари
Хенрик КарлссонДэнни Тэйлор
2-й период
21:01Виктор Комаров
23:04Егор Петухов(Антон Сагадеев)
25:05Дмитрий Шевченко(Андре Петерссон)
32:17Брэндон Боченски
36:04Виктор Комаров
3-й период
45:02Алексей Яковлев
45:56Дмитрий Лукин
46:58Роман Старченко(Андре Петерссон)
54:20Командный штраф
54:49Илья Морозов
56:09Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
57:23Шейн Принс(Никита Михайлов, Илья Морозов)
59:03Алихан Асетов(Павел Акользин, Патрис Кормье)
Статистика
2Штрафное время10
5Игра в большинстве1
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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