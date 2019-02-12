«Барыс» обыграл «Сибирь» и начал с победы последнюю домашнюю серию в «регулярке» КХЛ

Игра проходила сегодня, 12 февраля, в Астане и завершилась со счетом 5:2.

Первый период команды провели всухую, зато во втором зрители увидели сразу три шайбы. На 22-й минуте нападающий Виктор Комаров вывел «Сибирь» вперед, но «Барыс» ответил шайбами нападающих Егора Петухова на 24-й и Дмитрия Шевченко на 26-й.

Результативным вышел и третий период. На 46-й минуте «Барыс» начал играть в формате «пять на три», а на 47-й реализовал большинство — отличился нападающий Роман Старченко, а ассистентом во второй раз за матч выступил шведский форвард Андре Петерссон.

В концовке команды обменялись шайбами. На 57-й минуте капитан астанинцев Брэндон Боченски реализовал большинство, отличившись с передачи Петерссона, а на 58-й американский форвард «Сибири» Шэйн Принс отыграл одну шайбу.

Окончательный же счет был установлен за 57 секунд до финальной сирены. Пятую шайбу «Барыса» забросил форвард Алихан Асетов.

Для «Барыса» матч против «Сибири» открыл последнюю домашнюю серию в «регулярке» КХЛ. Астанинский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф, а новосибирцы продолжают борьбу за путевку в Кубок Гагарина.

Набрав 81 очко, «Барыс» вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб на восемь баллов отстает от лидирующего «Автомобилиста», а на два — опережает идущий третьим «Авангард».

В дивизионе Чернышева снова лидирует «Барыс». Вторым здесь идет «Авангард», который пробыл на первой строчке всего несколько часов. При этом астанинцы провели 57 игр, а омичи — 59.