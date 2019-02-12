Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о победе над «Сибирью» и состоянии Фрэттина

Игра в Астане завершилась со счетом 5:2. Эта победа помогла «Барысу» вернуть лидерство в дивизионе Чернышева и второе место в Восточной конференции.

— Хорошая игра, неплохое движение, энергия, азарт были у ребят. Понравилось взаимодействие в зоне атаки. Поэтому я тоже считаю, что мы заслуженно победили. Если последние две игры с «Сибирью» у нас были достаточно равные, то сегодня мы выглядели лучше. Готовимся к следующей игре, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, сегодня не было Фрэттина. С ним все в порядке?

— Если не принимал участие в игре, значит не все с ним в порядке.

— Что стало ключевым фактором в сегодняшней победе?

— Я думаю, два быстрых гола после пропущенной нами первой шайбы. Мы достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. До этого Тэйлор здорово играл. У нас были шансы для взятия ворот, но не получалось. А после шайбы, которую забросила «Сибирь», у нас спало напряжение и ребята заиграли по-другому.

Напомним, канадский форвард Мэтт Фрэттин травмировался в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2), когда на полной скорости столкнулся с одноклубником Брэндоном Боченски. При этом Боченски успел восстановиться к матчу с «Сибирью» и даже отметился шайбой.