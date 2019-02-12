Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о победе над «Сибирью» и состоянии Фрэттина
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Астане завершилась со счетом 5:2. Эта победа помогла «Барысу» вернуть лидерство в дивизионе Чернышева и второе место в Восточной конференции.
— Хорошая игра, неплохое движение, энергия, азарт были у ребят. Понравилось взаимодействие в зоне атаки. Поэтому я тоже считаю, что мы заслуженно победили. Если последние две игры с «Сибирью» у нас были достаточно равные, то сегодня мы выглядели лучше. Готовимся к следующей игре, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».
— Андрей Владимирович, сегодня не было Фрэттина. С ним все в порядке?
— Если не принимал участие в игре, значит не все с ним в порядке.
— Что стало ключевым фактором в сегодняшней победе?
— Я думаю, два быстрых гола после пропущенной нами первой шайбы. Мы достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. До этого Тэйлор здорово играл. У нас были шансы для взятия ворот, но не получалось. А после шайбы, которую забросила «Сибирь», у нас спало напряжение и ребята заиграли
Напомним, канадский форвард Мэтт Фрэттин травмировался в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2), когда на полной скорости столкнулся с одноклубником Брэндоном Боченски. При этом Боченски успел восстановиться к матчу с «Сибирью» и даже отметился шайбой.
Следующий матч «Барыс» проведет 14 февраля на своем льду против китайского «Куньлуня». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны. Для «Барыса» этот матч станет вторым в последней домашней серии в «регулярке» КХЛ.
|Андрей Скабелка
|Александр Андриевский
|Хенрик Карлссон
|Дэнни Тэйлор
|21:01
|Виктор Комаров
|23:04
|Егор Петухов(Антон Сагадеев)
|25:05
|Дмитрий Шевченко(Андре Петерссон)
|32:17
|Брэндон Боченски
|36:04
|Виктор Комаров
|45:02
|Алексей Яковлев
|45:56
|Дмитрий Лукин
|46:58
|Роман Старченко(Андре Петерссон)
|54:20
|Командный штраф
|54:49
|Илья Морозов
|56:09
|Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
|57:23
|Шейн Принс(Никита Михайлов, Илья Морозов)
|59:03
|Алихан Асетов(Павел Акользин, Патрис Кормье)
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)