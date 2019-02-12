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12 февраля, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о победе над «Сибирью» и состоянии Фрэттина

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Астане завершилась со счетом 5:2. Эта победа помогла «Барысу» вернуть лидерство в дивизионе Чернышева и второе место в Восточной конференции.

— Хорошая игра, неплохое движение, энергия, азарт были у ребят. Понравилось взаимодействие в зоне атаки. Поэтому я тоже считаю, что мы заслуженно победили. Если последние две игры с «Сибирью» у нас были достаточно равные, то сегодня мы выглядели лучше. Готовимся к следующей игре, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, сегодня не было Фрэттина. С ним все в порядке?

— Если не принимал участие в игре, значит не все с ним в порядке.

— Что стало ключевым фактором в сегодняшней победе?

— Я думаю, два быстрых гола после пропущенной нами первой шайбы. Мы достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. До этого Тэйлор здорово играл. У нас были шансы для взятия ворот, но не получалось. А после шайбы, которую забросила «Сибирь», у нас спало напряжение и ребята заиграли по-другому.

Напомним, канадский форвард Мэтт Фрэттин травмировался в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2), когда на полной скорости столкнулся с одноклубником Брэндоном Боченски. При этом Боченски успел восстановиться к матчу с «Сибирью» и даже отметился шайбой.

Следующий матч «Барыс» проведет 14 февраля на своем льду против китайского «Куньлуня». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны. Для «Барыса» этот матч станет вторым в последней домашней серии в «регулярке» КХЛ.

Барыс
5:2
0:0, 2:1, 3:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2512.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 7626 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Андриевский
Вратари
Хенрик КарлссонДэнни Тэйлор
2-й период
21:01Виктор Комаров
23:04Егор Петухов(Антон Сагадеев)
25:05Дмитрий Шевченко(Андре Петерссон)
32:17Брэндон Боченски
36:04Виктор Комаров
3-й период
45:02Алексей Яковлев
45:56Дмитрий Лукин
46:58Роман Старченко(Андре Петерссон)
54:20Командный штраф
54:49Илья Морозов
56:09Брэндон Боченски(Андре Петерссон)
57:23Шейн Принс(Никита Михайлов, Илья Морозов)
59:03Алихан Асетов(Павел Акользин, Патрис Кормье)
Статистика
2Штрафное время10
5Игра в большинстве1
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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