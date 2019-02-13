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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ

Астанинский «Барыс» после победы над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:2 обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

После этого матча в активе подопечных Андрея Скабелки стало 182 шайбы. Столько же голов «Барыс» смог забить только в шестом сезоне, когда и установил свой рекорд по заброшенным шайбам. Правда тогда казахстанская команда смогла сделать это по итогам 54 матчей регулярного чемпионата КХЛ, а сейчас у «Барыса» уже 57 игр. В этом сезоне до конца «регулярки» астанчанам осталось сыграть еще пять встреч.

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Сколько «Барыс» забрасывал шайб по итогам регулярных чемпионатов КХЛ:

1 сезон: 56 игр — 174 шайбы;.

2 сезон: 56 игр — 169 шайб;.

3 сезон: 54 игры — 155 шайб;.

4 сезон: 54 игры — 160 шайб;.

5 сезон: 52 игры — 175 шайб;.

6 сезон: 54 игры — 182 шайбы;.

7 сезон: 60 игр — 170 шайб;.

8 сезон: 60 игр — 167 шайб;.

9 сезон: 60 игр — 151 шайба;.

10 сезон: 56 игр — 148 шайб.

Стоит отметить, что «Барыс» продолжает занимать второе место по заброшенным шайбам в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, уступая только питерскому СКА — 191 гол. Третье место в этом списке делят финский «Йокерит» и екатеринбургский «Автомобилист», забившие по 177 голов.

Напомним, что для «Барыса» матч против «Сибири» открыл последнюю домашнюю серию в «регулярке» КХЛ. Астанинский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф, а новосибирцы продолжают борьбу за путевку в Кубок Гагарина.

Набрав 81 очко, «Барыс» вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб на восемь баллов отстает от лидирующего «Автомобилиста», а на два опережает идущий третьим «Авангард».

В дивизионе Чернышева снова лидирует «Барыс». Вторым здесь идет «Авангард», который пробыл на первой строчке всего несколько часов. При этом астанинцы провели 57 игр, а омичи — 59.

Следующий матч «Барыс» проведет 14 февраля на своем льду против китайского «Куньлуня». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

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