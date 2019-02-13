«Барыс» обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ
Астанинский «Барыс» после победы над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:2 обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» после победы над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:2 обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После этого матча в активе подопечных Андрея Скабелки стало 182 шайбы. Столько же голов «Барыс» смог забить только в шестом сезоне, когда и установил свой рекорд по заброшенным шайбам. Правда тогда казахстанская команда смогла сделать это по итогам 54 матчей регулярного чемпионата КХЛ, а сейчас у «Барыса» уже 57 игр. В этом сезоне до конца «регулярки» астанчанам осталось сыграть еще пять встреч.
Сколько «Барыс» забрасывал шайб по итогам регулярных чемпионатов КХЛ:
1 сезон: 56 игр — 174 шайбы;.
2 сезон: 56 игр — 169 шайб;.
3 сезон: 54 игры — 155 шайб;.
4 сезон: 54 игры — 160 шайб;.
5 сезон: 52 игры — 175 шайб;.
6 сезон: 54 игры — 182 шайбы;.
7 сезон: 60 игр — 170 шайб;.
8 сезон: 60 игр — 167 шайб;.
9 сезон: 60 игр — 151 шайба;.
10 сезон: 56 игр — 148 шайб.
Стоит отметить, что «Барыс» продолжает занимать второе место по заброшенным шайбам в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, уступая только питерскому СКА — 191 гол. Третье место в этом списке делят финский «Йокерит» и екатеринбургский «Автомобилист», забившие по 177 голов.
Напомним, что для «Барыса» матч против «Сибири» открыл последнюю домашнюю серию в «регулярке» КХЛ. Астанинский клуб уже гарантировал себе участие в
Набрав 81 очко, «Барыс» вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб на восемь баллов отстает от лидирующего «Автомобилиста», а на два опережает идущий третьим «Авангард».
В дивизионе Чернышева снова лидирует «Барыс». Вторым здесь идет «Авангард», который пробыл на первой строчке всего несколько часов. При этом астанинцы провели 57 игр, а омичи — 59.
Следующий матч «Барыс» проведет 14 февраля на своем льду против китайского «Куньлуня». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.