«Металлург» обыграл «Витязь» в домашнем матче КХЛ
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась победой «Металлурга» со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). В составе «Магнитки» шайбы забросили Максим Матушкин (31-я минута), Иван Верещагин (38) и Мэтт Эллисон (50, 60). У «Витязя» отличился Никита Комаров (22).
Следующий матч «Металлург» проведет 16 февраля на выезде против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» днем ранее сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом».
|Йозеф Яндач
|Валерий Белов
|Василий Кошечкин
|Йони Ортио
|21:50
|Никита I Комаров(Николай Стасенко, Артем Швец-Роговой)
|30:53
|Максим Матушкин(Мэтт Эллисон)
|37:56
|Иван Верещагин(Мэтт Эллисон)
|49:38
|Мэтт Эллисон(Николай Кулемин, Алексей Береглазов)
|59:50
|Мэтт Эллисон
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)