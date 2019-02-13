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20:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Металлург» обыграл «Витязь» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Магнитогорске завершилась победой «Металлурга» со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). В составе «Магнитки» шайбы забросили Максим Матушкин (31-я минута), Иван Верещагин (38) и Мэтт Эллисон (50, 60). У «Витязя» отличился Никита Комаров (22).

Следующий матч «Металлург» проведет 16 февраля на выезде против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» днем ранее сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом».

Металлург Мг
4:1
0:0, 2:1, 2:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2513.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7052 зрителя
Главные тренеры
Йозеф ЯндачВалерий Белов
Вратари
Василий КошечкинЙони Ортио
2-й период
21:50Никита I Комаров(Николай Стасенко, Артем Швец-Роговой)
30:53Максим Матушкин(Мэтт Эллисон)
37:56Иван Верещагин(Мэтт Эллисон)
3-й период
49:38Мэтт Эллисон(Николай Кулемин, Алексей Береглазов)
59:50Мэтт Эллисон
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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