Новый судейский скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
Александр Петунин — самый несчастный человек. Но больше всех пострадала «Сибирь».
Александр Петунин — самый несчастный человек. Но больше всех пострадала «Сибирь».
До старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина осталось меньше двух недель, однако для отдельно взятых команд
Немотивированный соперник — настоящий подарок в ситуации, в которую попала команда Алексея Тертышного. И поначалу все вроде бы складывалось гладко. «Трактор» усилиями Александра Шарова вышел вперед уже на пятой минуте. Вот только быстрый гол, как показывает практика, не всегда идет на пользу уральцам. Два дня назад шайба Виталия Кравцова, заброшенная на второй минуте, так и осталась единственной для хозяев. «Нефтехимику» в итоге
Игра с гостями из Череповца складывалась для «Трактора» по схожему сценарию. Как и позавчера, переломным стал второй период. Сначала Юрий Трубачев, вернувшийся в состав после болезни, помог отличиться Картеру Эштону. 1:1! И вот тут началось все самое интересное. На 37-й минуте Александр Петунин движется в сторону ворот, но, не сближаясь, заряжает в ближний угол — гол. Василий Демченко явно не ожидал такого развития событий. Эта шайба имела все шансы попасть в раздел курьезных, но оказался в числе незасчитанных.
Тренерский штаб хозяев не побоялся взять челлендж на положение «вне игры». Если бы Тертышный с помощниками увидели офсайд там, где его не было, челябинцы получили бы две минуты штрафа. Судьи долго просматривали эпизод с входом в зону, а хоккеисты обеих команд, чтобы не замерзнуть, даже поднялись со скамеек и начали раскатываться. Гол в итоге отменили, но решение это нельзя назвать однозначным. Нетривиальность момента в том, что шайба, находясь на синей линии, угодила в конек защитнику «Трактора» Игорю Исаеву.
Чего только стоит шайба Теему Хартикайнена в ворота «Авангарда», незасчитанная
Тренеры «Трактора», уверовавшие в то, что отменить в этот вечер могут любой гол, снова взяли челлендж на просмотр. На этот раз на игру высокоподнятой клюшкой. После броска Владислава Кодолы сразу два игрока «Северстали» махнули клюшками в попытке подправить шайбу в ворота. И если орудие Алексея Михнова, кажется, и правда оказалось выше перекладины, то про Петунина, в чей крюк и попал снаряд, такого сказать нельзя. Снова сложный момент, и снова решение не в пользу гостей.
Больше всего
|Алексей Тертышный
|Андрей Разин
|Василий Демченко
|Доминик Фурх
|04:51
|Александр Шаров(Артем Бородкин, Марсель Шолохов)
|15:05
|Алексей Михнов
|26:02
|Картер Эштон(Юрий Трубачев)
|26:44
|Игорь Гераськин
|28:25
|Богдан Якимов
|54:58
|Йонас Энлунд
|60:29
|Райан Стоа
|победный бросок: Джеффри Кинрейд(Северсталь)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Омск)