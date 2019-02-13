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20:48 (мск), источник: Sport24

Новый судейский скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты

Александр Петунин — самый несчастный человек. Но больше всех пострадала «Сибирь».

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До старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина осталось меньше двух недель, однако для отдельно взятых команд плей-офф начался уже давно. Особенно горячей выдается борьба за восьмое место на Востоке. «Торпедо», «Трактор» и «Сибирь» не имеют права на ошибку, но в последнем туре синхронно проиграли. Домашний матч с «Северсталью» обещал обернуться для челябинцев легкой добычей очков.

Команда из Череповца потеряла даже теоретические шансы на плей-офф и уже доигрывает сезон.

Немотивированный соперник — настоящий подарок в ситуации, в которую попала команда Алексея Тертышного. И поначалу все вроде бы складывалось гладко. «Трактор» усилиями Александра Шарова вышел вперед уже на пятой минуте. Вот только быстрый гол, как показывает практика, не всегда идет на пользу уральцам. Два дня назад шайба Виталия Кравцова, заброшенная на второй минуте, так и осталась единственной для хозяев. «Нефтехимику» в итоге черно-белые проиграли.

Игра с гостями из Череповца складывалась для «Трактора» по схожему сценарию. Как и позавчера, переломным стал второй период. Сначала Юрий Трубачев, вернувшийся в состав после болезни, помог отличиться Картеру Эштону. 1:1! И вот тут началось все самое интересное. На 37-й минуте Александр Петунин движется в сторону ворот, но, не сближаясь, заряжает в ближний угол — гол. Василий Демченко явно не ожидал такого развития событий. Эта шайба имела все шансы попасть в раздел курьезных, но оказался в числе незасчитанных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерский штаб хозяев не побоялся взять челлендж на положение «вне игры». Если бы Тертышный с помощниками увидели офсайд там, где его не было, челябинцы получили бы две минуты штрафа. Судьи долго просматривали эпизод с входом в зону, а хоккеисты обеих команд, чтобы не замерзнуть, даже поднялись со скамеек и начали раскатываться. Гол в итоге отменили, но решение это нельзя назвать однозначным. Нетривиальность момента в том, что шайба, находясь на синей линии, угодила в конек защитнику «Трактора» Игорю Исаеву.

Офсайд, который разглядели лайнсмены, крайне неочевидный. Но сколько таких моментов было в нынешнем сезоне? Голы отменяются пачками, в том числе не всегда справедливо.

Чего только стоит шайба Теему Хартикайнена в ворота «Авангарда», незасчитанная из-за мнимой помехи вратарю. Но когда отменяются два гола за две минуты не то что одной команды, а одного и того же игрока — это самая настоящая аномалия. Самым несчастным хоккеистом игрового дня КХЛ, без сомнений, стал Александр Петунин.

Тренеры «Трактора», уверовавшие в то, что отменить в этот вечер могут любой гол, снова взяли челлендж на просмотр. На этот раз на игру высокоподнятой клюшкой. После броска Владислава Кодолы сразу два игрока «Северстали» махнули клюшками в попытке подправить шайбу в ворота. И если орудие Алексея Михнова, кажется, и правда оказалось выше перекладины, то про Петунина, в чей крюк и попал снаряд, такого сказать нельзя. Снова сложный момент, и снова решение не в пользу гостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего из-за судейских решений переживали даже не в Череповце, а в Новосибирске. «Сибирь», сидящая на хвосте у «Трактора», отстает от зоны плей-офф на два очка. Победа команды Андрея Разина в основное время вновь делала шансы сибиряков на чудо реальными, но чередной судейский скандал подарил Челябинску вымученное очко. «Трактор» всё же проиграл, но только по буллитам. В плей-офф, если подопечные Тертышного туда попадут, рассчитывать на такую благосклонность арбитров им вряд ли придется. А вот судейских скандалов с наступлением кубковой весны станет только больше.

Трактор
1:2Б
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2513.02.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова, 7052 зрителя
Главные тренеры
Алексей ТертышныйАндрей Разин
Вратари
Василий ДемченкоДоминик Фурх
1-й период
04:51Александр Шаров(Артем Бородкин, Марсель Шолохов)
15:05Алексей Михнов
2-й период
26:02Картер Эштон(Юрий Трубачев)
26:44Игорь Гераськин
28:25Богдан Якимов
3-й период
54:58Йонас Энлунд
Овертайм
60:29Райан Стоа
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джеффри Кинрейд(Северсталь)
Статистика
12Штрафное время6
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Омск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
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