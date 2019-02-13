Новый судейский скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты

До старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина осталось меньше двух недель, однако для отдельно взятых команд плей-офф начался уже давно. Особенно горячей выдается борьба за восьмое место на Востоке. «Торпедо», «Трактор» и «Сибирь» не имеют права на ошибку, но в последнем туре синхронно проиграли. Домашний матч с «Северсталью» обещал обернуться для челябинцев легкой добычей очков.

Команда из Череповца потеряла даже теоретические шансы на плей-офф и уже доигрывает сезон.

Немотивированный соперник — настоящий подарок в ситуации, в которую попала команда Алексея Тертышного. И поначалу все вроде бы складывалось гладко. «Трактор» усилиями Александра Шарова вышел вперед уже на пятой минуте. Вот только быстрый гол, как показывает практика, не всегда идет на пользу уральцам. Два дня назад шайба Виталия Кравцова, заброшенная на второй минуте, так и осталась единственной для хозяев. «Нефтехимику» в итоге черно-белые проиграли.

Игра с гостями из Череповца складывалась для «Трактора» по схожему сценарию. Как и позавчера, переломным стал второй период. Сначала Юрий Трубачев, вернувшийся в состав после болезни, помог отличиться Картеру Эштону. 1:1! И вот тут началось все самое интересное. На 37-й минуте Александр Петунин движется в сторону ворот, но, не сближаясь, заряжает в ближний угол — гол. Василий Демченко явно не ожидал такого развития событий. Эта шайба имела все шансы попасть в раздел курьезных, но оказался в числе незасчитанных.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4b7dcb3f3c3bd847bf2f2b08142e2a1b_hd/q591621/b60b053943430e07eb298ab9337c3eb0/4705753535?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерский штаб хозяев не побоялся взять челлендж на положение «вне игры». Если бы Тертышный с помощниками увидели офсайд там, где его не было, челябинцы получили бы две минуты штрафа. Судьи долго просматривали эпизод с входом в зону, а хоккеисты обеих команд, чтобы не замерзнуть, даже поднялись со скамеек и начали раскатываться. Гол в итоге отменили, но решение это нельзя назвать однозначным. Нетривиальность момента в том, что шайба, находясь на синей линии, угодила в конек защитнику «Трактора» Игорю Исаеву.

Офсайд, который разглядели лайнсмены, крайне неочевидный. Но сколько таких моментов было в нынешнем сезоне? Голы отменяются пачками, в том числе не всегда справедливо.

Чего только стоит шайба Теему Хартикайнена в ворота «Авангарда», незасчитанная из-за мнимой помехи вратарю. Но когда отменяются два гола за две минуты не то что одной команды, а одного и того же игрока — это самая настоящая аномалия. Самым несчастным хоккеистом игрового дня КХЛ, без сомнений, стал Александр Петунин.

Тренеры «Трактора», уверовавшие в то, что отменить в этот вечер могут любой гол, снова взяли челлендж на просмотр. На этот раз на игру высокоподнятой клюшкой. После броска Владислава Кодолы сразу два игрока «Северстали» махнули клюшками в попытке подправить шайбу в ворота. И если орудие Алексея Михнова, кажется, и правда оказалось выше перекладины, то про Петунина, в чей крюк и попал снаряд, такого сказать нельзя. Снова сложный момент, и снова решение не в пользу гостей.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c4205598fef76d1de153274c9710c767_hd/q591625/906c922e60675eb6a6b2e142d8f98258/4705753552?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.