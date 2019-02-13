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21:55 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Торпедо» победили «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в овертайме обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В основное время в составе «Торпедо» шайбы забросили Эндрю Кэлоф (25-я минута) и Энди Миле (42), у «Локомотива» отличились Брэндон Козун (39) и Егор Аверин (44). Победу нижегородцам в овертайме принес Филип Хольм (63).

Следующий матч «Торпедо» проведет дома 16 февраля против новосибирской «Сибири». «Локомотив» днем ранее примет подмосковный «Витязь».

Локомотив
2:3ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Торпедо НН
Хоккей, КХЛ, Неделя 2513.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6734 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновДэвид Немировски
Вратари
Илья КоноваловБарри Браст
1-й период
07:28Артур Каюмов
2-й период
24:42Эндрю Кейлоф(Михаил Варнаков, Антон Волченков)
25:28Павел Красковский
29:12Командный штраф
29:30Барри Браст
38:12Денис Баранцев
38:30Брэндон Козун(Якуб Накладал, Петри Контиола)
3-й период
40:43Якуб Накладал
41:28Энди Миле(Денис Паршин, Эндрю Кейлоф)
43:27Егор Аверин(Артем Ильенко, Даниил Мисюль)
48:53Брэндон Козун
55:20Артем Аляев
57:50Георгий Иванов
57:50Владимир Галузин
Овертайм
62:19Филип Хольм(Дамир Жафяров)
Статистика
12Штрафное время8
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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