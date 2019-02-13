Хоккеисты «Торпедо» победили «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В основное время в составе «Торпедо» шайбы забросили Эндрю Кэлоф (25-я минута) и Энди Миле (42), у «Локомотива» отличились Брэндон Козун (39) и Егор Аверин (44). Победу нижегородцам в овертайме принес Филип Хольм (63).