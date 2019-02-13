Хоккеисты «Торпедо» победили «Локомотив» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в овертайме обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в овертайме обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В основное время в составе «Торпедо» шайбы забросили Эндрю Кэлоф (25-я минута) и Энди Миле (42), у «Локомотива» отличились Брэндон Козун (39) и Егор Аверин (44). Победу нижегородцам в овертайме принес Филип Хольм (63).
Следующий матч «Торпедо» проведет дома 16 февраля против новосибирской «Сибири». «Локомотив» днем ранее примет подмосковный «Витязь».
|Дмитрий Квартальнов
|Дэвид Немировски
|Илья Коновалов
|Барри Браст
|07:28
|Артур Каюмов
|24:42
|Эндрю Кейлоф(Михаил Варнаков, Антон Волченков)
|25:28
|Павел Красковский
|29:12
|Командный штраф
|29:30
|Барри Браст
|38:12
|Денис Баранцев
|38:30
|Брэндон Козун(Якуб Накладал, Петри Контиола)
|40:43
|Якуб Накладал
|41:28
|Энди Миле(Денис Паршин, Эндрю Кейлоф)
|43:27
|Егор Аверин(Артем Ильенко, Даниил Мисюль)
|48:53
|Брэндон Козун
|55:20
|Артем Аляев
|57:50
|Георгий Иванов
|57:50
|Владимир Галузин
|62:19
|Филип Хольм(Дамир Жафяров)
|12
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)