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21:58 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе МСК «ЦСКА-Арена».

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Шайбы забросили Ярно Коскиранта (35-я минута) и Михаил Мальцев (43). На 13-й минуте встречи форвард «Спартака» Илья Талалуев получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд, СКА одержал вторую кряду победу. В этом сезоне красно-белые проиграли СКА во всех четырех матчах. На протяжении семи сезонов «Спартак» не может обыграть петербургский клуб на своей площадке, последний раз спартаковцы побеждали дома 30 ноября 2012 года (6:1). Красно-белые провели последний матч на своей площадке в текущем регулярном чемпионате, ранее клуб гарантировал себе участие в плей-офф.

Матч посетил 10 581 зритель. Символическое вбрасывание перед началом встречи произвел заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, выступавший за «Спартак» с 1969 по 1985 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР (1976), 5-кратным серебряным и 4-кратным бронзовым призером, а также обладателем Кубка СССР.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 58 играх. «Спартак» идет шестым на Западе, имея в активе 64 очка после 59 игр. В следующем матче СКА сыграет дома с хельсинкским «Йокеритом» 15 февраля, «Спартак» сыграет на выезде с «Йокеритом» 18 февраля.

Спартак
0:2
0:0, 0:1, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2513.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10581 зритель
Главные тренеры
Игорь УлановИлья Воробьев
Вратари
Никита Беспалов(Никита Беспалов)Магнус Хелльберг
1-й период
12:25Илья Талалуев
12:25Илья Талалуев
18:05Максим Гончаров
18:05Виктор Тихонов
2-й период
26:37Сергей Плотников
31:11Энвер Лисин
31:11Энвер Лисин
34:03Ярно Коскиранта(Сергей Плотников, Александр Барабанов)
3-й период
42:16Михаил Мальцев(Алексей Кручинин)
59:34Артем Воронин
Статистика
33Штрафное время4
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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