СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Шайбы забросили Ярно Коскиранта (35-я минута) и Михаил Мальцев (43). На 13-й минуте встречи форвард «Спартака» Илья Талалуев получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд, СКА одержал вторую кряду победу. В этом сезоне красно-белые проиграли СКА во всех четырех матчах. На протяжении семи сезонов «Спартак» не может обыграть петербургский клуб на своей площадке, последний раз спартаковцы побеждали дома 30 ноября 2012 года (6:1). Красно-белые провели последний матч на своей площадке в текущем регулярном чемпионате, ранее клуб гарантировал себе участие в плей-офф.

Матч посетил 10 581 зритель. Символическое вбрасывание перед началом встречи произвел заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, выступавший за «Спартак» с 1969 по 1985 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР (1976), 5-кратным серебряным и 4-кратным бронзовым призером, а также обладателем Кубка СССР.