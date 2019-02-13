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22:03 (мск), источник: ТАСС

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. ЦСКА победил казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (3-я и 16-я минуты) и Михаил Григоренко (4). У проигравших отличились Антон Ландер (18) и Александр Свитов (55). Капризов повторил рекорд Алексея Терещенко по победным шайбам за один регулярный чемпионат (11).

ЦСКА одержал 49-ю победу (40 — в основное время, 9 — в овертайме или по буллитам) в регулярном чемпионате КХЛ и повторил рекорд лиги и свой собственный, установленный в сезоне-2014/15. Армейцы обыграли «Ак Барс» во всех четырех встречах текущего сезона. Матч стал последним выездным для армейцев в регулярном чемпионате, ранее ЦСКА и «Ак Барс» гарантировали себе участие в плей-офф.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 58 матчах. «Ак Барс» идет пятым на Востоке, имея 77 очков после 58 игр. В следующем матче ЦСКА сыграет дома с братиславским «Слованом» 15 февраля, в тот же день «Ак Барс» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом».

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» обыграл дома подмосковный «Витязь» (4:1), череповецкая «Северсталь» на выезде одержала победу над челябинским «Трактором» (2:1 Б).

Ак Барс
2:3
1:3, 0:0, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2513.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Татнефть-Арена", 8890 зрителей
Главные тренеры
Зинэтула БилялетдиновИгорь Никитин
Вратари
Владислав ПодъяпольскийЛарс Юханссон
1-й период
02:38Кирилл Капризов(Михаил Науменков, Алексей Марченко)
03:36Михаил Григоренко(Кирилл Капризов)
13:01Артем Лукоянов
13:01Артем Лукоянов
13:01Грег Скотт
13:01Грег Скотт
15:27Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Алексей Марченко)
16:17Павел Карнаухов
17:59Антон Ландер(Пол Постма, Джастин Азеведо)
2-й период
23:47Станислав Галиев
29:09Михаил Науменков
39:51Дмитрий Юдин
39:51Дмитрий Юдин
3-й период
54:16Александр Свитов(Пол Постма, Роб Клинкхаммер)
Статистика
10Штрафное время8
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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