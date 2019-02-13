Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (3-я и 16-я минуты) и Михаил Григоренко (4). У проигравших отличились Антон Ландер (18) и Александр Свитов (55). Капризов повторил рекорд Алексея Терещенко по победным шайбам за один регулярный чемпионат (11).

ЦСКА одержал 49-ю победу (40 — в основное время, 9 — в овертайме или по буллитам) в регулярном чемпионате КХЛ и повторил рекорд лиги и свой собственный, установленный в сезоне-2014/15. Армейцы обыграли «Ак Барс» во всех четырех встречах текущего сезона. Матч стал последним выездным для армейцев в регулярном чемпионате, ранее ЦСКА и «Ак Барс» гарантировали себе участие в плей-офф.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 58 матчах. «Ак Барс» идет пятым на Востоке, имея 77 очков после 58 игр. В следующем матче ЦСКА сыграет дома с братиславским «Слованом» 15 февраля, в тот же день «Ак Барс» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом».