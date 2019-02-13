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22:31 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Йокерит» в КХЛ в 11-й раз подряд

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Хоккеисты московского «Динамо» в одиннадцатый раз подряд обыграли финский «Йокерит».

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Встреча регулярного чемпионата КХЛ, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2). Шайбы в составе победителей забросили Артем Волков (25-я минута), Семен Панкратов (27), Вадим Шипачев (35) и Микс Индрашис (45, 59). У гостей голы забили Сами Лепистё (24), Никлас Енсен (52) и Джон Норман (58).

Для 20-летнего Панкратова, проведшего 27-й матч в КХЛ, эта шайба стала первой в лиге. Динамовец Илья Никулин оформил «ассистентский хет-трик».

«Динамо» в следующем матче 15 февраля сыграет дома с «Сочи», а «Йокерит» в этот же день в Санкт-Петербурге встретится со СКА.

ХК Динамо
5:3
0:0, 3:1, 2:2
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 2513.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновЛаури Марьямяки
Вратари
Иван БочаровЯнис Калныньш(Янис Калныньш, Янис Калныньш)
1-й период
06:58Артем I Волков
13:21Эмели Рясянен
2-й период
23:50Сами Леписто(Петер Регин)
24:27Артем I Волков(Вадим Шипачев, Илья Никулин)
26:35Семен Панкратов(Владислав Ефремов, Виталий Меньшиков)
34:07Вадим Шипачев(Илья Никулин)
36:44Виталий Меньшиков
3-й период
40:00Дмитрий Кагарлицкий
42:25Виталий Меньшиков
42:25Виталий Меньшиков
42:25Хенри Иконен
42:25Хенри Иконен
42:25Хенри Иконен
44:00Микс Индрашис(Вадим Шипачев, Илья Никулин)
45:43Сами Леписто
48:40Юусо Хиетанен
51:47Никлас Йенсен(Томми Кивисте, Стив Мозес)
54:24Оливер Лауридсен
56:32Владимир Брюквин
56:32Владислав Ефремов
56:32Оливер Лауридсен
56:32Мика Ниеми
57:20Йон Норман
58:59Микс Индрашис(Вадим Шипачев)
Статистика
42Штрафное время27
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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