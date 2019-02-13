Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Йокерит» в КХЛ в 11-й раз подряд
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Хоккеисты московского «Динамо» в одиннадцатый раз подряд обыграли финский «Йокерит».
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Хоккеисты московского «Динамо» в одиннадцатый раз подряд обыграли финский «Йокерит».
Встреча регулярного чемпионата КХЛ, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2). Шайбы в составе победителей забросили Артем Волков (25-я минута), Семен Панкратов (27), Вадим Шипачев (35) и Микс Индрашис (45, 59). У гостей голы забили Сами Лепистё (24), Никлас Енсен (52) и Джон Норман (58).
Для 20-летнего Панкратова, проведшего 27-й матч в КХЛ, эта шайба стала первой в лиге. Динамовец Илья Никулин оформил «ассистентский хет-трик».
«Динамо» в следующем матче 15 февраля сыграет дома с «Сочи», а «Йокерит» в этот же день в
|Владимир Крикунов
|Лаури Марьямяки
|Иван Бочаров
|Янис Калныньш(Янис Калныньш, Янис Калныньш)
|06:58
|Артем I Волков
|13:21
|Эмели Рясянен
|23:50
|Сами Леписто(Петер Регин)
|24:27
|Артем I Волков(Вадим Шипачев, Илья Никулин)
|26:35
|Семен Панкратов(Владислав Ефремов, Виталий Меньшиков)
|34:07
|Вадим Шипачев(Илья Никулин)
|36:44
|Виталий Меньшиков
|40:00
|Дмитрий Кагарлицкий
|42:25
|Виталий Меньшиков
|42:25
|Виталий Меньшиков
|42:25
|Хенри Иконен
|42:25
|Хенри Иконен
|42:25
|Хенри Иконен
|44:00
|Микс Индрашис(Вадим Шипачев, Илья Никулин)
|45:43
|Сами Леписто
|48:40
|Юусо Хиетанен
|51:47
|Никлас Йенсен(Томми Кивисте, Стив Мозес)
|54:24
|Оливер Лауридсен
|56:32
|Владимир Брюквин
|56:32
|Владислав Ефремов
|56:32
|Оливер Лауридсен
|56:32
|Мика Ниеми
|57:20
|Йон Норман
|58:59
|Микс Индрашис(Вадим Шипачев)
|42
|Штрафное время
|27
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)