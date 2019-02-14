«Спартак» уступил СКА в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Болельщики начали заполнять фойе стадиона за час до матча, проводя время в ожидании игры за традиционными развлечениями, организованными московским клубом — играли в настольный хоккей и приставки, рисовали плакаты, фотографировались в красно-белой форме в специальных фотозонах, а дети играли с аниматорами.

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Всего на матче присутствовал 10 581 зритель. Символическое вбрасывание перед началом встречи произвел заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, выступавший за «Спартак» с 1969 по 1985 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР (1976), 5-кратным серебряным и 4-кратным бронзовым призером, а также обладателем Кубка СССР.

Для «Спартака» это поражение стало вторым подряд, а СКА одержал вторую кряду победу. В этом сезоне красно-белые проиграли СКА во всех четырех матчах. На протяжении семи сезонов «Спартак» не может обыграть петербургский клуб на своей площадке, последний раз спартаковцы побеждали дома 30 ноября 2012 года (6:1).

В первом периоде соперники обменялись осторожными атаками, но открыть счет обеим командам так и не удалось. На 13-й минуте встречи форвард «Спартака» Илья Талалуев получил пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой. Нападающий санкт-петербургского клуба Ярно Коскиранта сумел распечатать ворота «Спартака» на 35-й минуте, когда красно-белые играли в меньшинстве.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0e710aab530b99b52a7f274c4fdfdc14_hd/2_4380101243/0f85c3a8d9a1119712ac61ec2ded0218/4705793775?sr=45&type_id=59&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Начало игры мы проспали, но потом игра выровнялась, однако удаления подкосили нас. Ребята неплохо сыграли в меньшинстве — выстояли в первом удалении, во втором минуту не дотерпели, ребята вышли, бились. Мы недовольны счетом, но подошли к этой игре серьезно», — сказал главный тренер «Спартака» Игорь Уланов.

На 43-й минуте нападающий Михаил Мальцев удвоил преимущество СКА, которое сохранилось до конца матча, для 22-летнего Мальцева эта шайба стала первой в КХЛ, хоккеисты петербургского клуба признали его лучшем игроком матча.

«У каждого клуба своя фишка, у нас лучшему игроку матча вручается шапка, армейская пилотка — все поддержали, похлопали. В прошлом сезоне долго ждал гола, а сейчас уже свыкся со своими нулями, поэтому автоматически получилось. Я так обычно в пас играю, хотел пас отдать, вижу — не прошел, а бросать так я не очень умею, поэтому обыграл вратаря», — сказал Мальцев.

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12 домашних периодов «Спартака» без голов СКА

«Спартак» на своем льду не может забить СКА уже в течение четырех встреч. «Да, долго не можем забить СКА дома. Не знаю, как сказать, может быть — тень обстоятельств, то, что в Питере мы обыгрывали их, а здесь не можем», — сказал после матча защитник московского клуба Александр Осипов.

По словам нападающего СКА Виктора Тихонова, игроки «Спартака» опасно выглядели в контратаках в матче против СКА. «По сегодняшнему матчу было видно, что это была непростая игра — были опасные атаки в обе стороны, — сказал Тихонов. — Мне кажется, они нас даже перебросали в первом периоде, ну или это у нас было бросков мало. Но все равно команда опасная, они в контратаке быстрые, мастеровитые, но у нас вратарь очень здорово сегодня сыграл, а Михаил Мальцев очень важный второй гол забил».

«Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка после 59 игр. Ранее красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф. «Без разницы, с кем играть в плей-офф, как будет все известно, то будем смотреть, еще три игры регулярного сезона, о плей-офф еще рано думать. Сейчас главная задача — отдохнуть, набраться сил и идти дальше», — сказал Осипов.

Открытым остается вопрос о том, где именно «Спартак» будет проводить домашние матчи серии плей-офф. Ранее пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что решение о том, где «Спартак» проведет домашние, будет принято непосредственно перед стартом Кубка Гагарина, в качестве вариантов рассматриваются «ЦСКА-Арена» и МСК «Лужники».

«ЦСКА-Арена», которая находится на территории СРК «Парк легенд», является домашним дворцом «Спартака», а с нынешнего сезона также домашней ареной для столичных армейцев. «На 90 процентов мы сыграем в “Парке легенд”», — сказал после матча журналистам Уланов.