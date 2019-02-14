«Спартак» уступил СКА в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/.
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/.
Болельщики начали заполнять фойе стадиона за час до матча, проводя время в ожидании игры за традиционными развлечениями, организованными московским клубом — играли в настольный хоккей и приставки, рисовали плакаты, фотографировались в
Всего на матче присутствовал 10 581 зритель. Символическое вбрасывание перед началом встречи произвел заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, выступавший за «Спартак» с 1969 по 1985 год. В составе
Для «Спартака» это поражение стало вторым подряд, а СКА одержал вторую кряду победу. В этом сезоне
В первом периоде соперники обменялись осторожными атаками, но открыть счет обеим командам так и не удалось. На 13-й минуте встречи форвард «Спартака» Илья Талалуев получил пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой. Нападающий
«Начало игры мы проспали, но потом игра выровнялась, однако удаления подкосили нас. Ребята неплохо сыграли в меньшинстве — выстояли в первом удалении, во втором минуту не дотерпели, ребята вышли, бились. Мы недовольны счетом, но подошли к этой игре серьезно», — сказал главный тренер «Спартака» Игорь Уланов.
«У каждого клуба своя фишка, у нас лучшему игроку матча вручается шапка, армейская пилотка — все поддержали, похлопали. В прошлом сезоне долго ждал гола, а сейчас уже свыкся со своими нулями, поэтому автоматически получилось. Я так обычно в пас играю, хотел пас отдать, вижу — не прошел, а бросать так я не очень умею, поэтому обыграл вратаря», — сказал Мальцев.
«Спартак» на своем льду не может забить СКА уже в течение четырех встреч. «Да, долго не можем забить СКА дома. Не знаю, как сказать, может быть — тень обстоятельств, то, что в Питере мы обыгрывали их, а здесь не можем», — сказал после матча защитник московского клуба Александр Осипов.
По словам нападающего СКА Виктора Тихонова, игроки «Спартака» опасно выглядели в контратаках в матче против СКА. «По сегодняшнему матчу было видно, что это была непростая игра — были опасные атаки в обе стороны, — сказал Тихонов. — Мне кажется, они нас даже перебросали в первом периоде, ну или это у нас было бросков мало. Но все равно команда опасная, они в контратаке быстрые, мастеровитые, но у нас вратарь очень здорово сегодня сыграл, а Михаил Мальцев очень важный второй гол забил».
«Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка после 59 игр. Ранее
«ЦСКА-Арена», которая находится на территории СРК «Парк легенд», является домашним дворцом «Спартака», а с нынешнего сезона также домашней ареной для столичных армейцев. «На 90 процентов мы сыграем в “Парке легенд”», — сказал после матча журналистам Уланов.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 58 играх. «Спартак» идет шестым на Западе, имея в активе 64 очка после 59 игр. В следующем матче СКА сыграет дома с хельсинкским «Йокеритом» 15 февраля, «Спартак» сыграет на выезде с «Йокеритом» 18 февраля.
|Игорь Уланов
|Илья Воробьев
|Никита Беспалов(Никита Беспалов)
|Магнус Хелльберг
|12:25
|Илья Талалуев
|12:25
|Илья Талалуев
|18:05
|Максим Гончаров
|18:05
|Виктор Тихонов
|26:37
|Сергей Плотников
|31:11
|Энвер Лисин
|31:11
|Энвер Лисин
|34:03
|Ярно Коскиранта(Сергей Плотников, Александр Барабанов)
|42:16
|Михаил Мальцев(Алексей Кручинин)
|59:34
|Артем Воронин
|33
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)