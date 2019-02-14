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16:41 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» всухую обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Кирилл Воронин (4-я минута), Войтех Полак (12) и Константин Глазачев (16). Вратарь «Адмирала» Антон Красоткин отразил 22 броска по своим воротам и провел третий «сухой» матч в сезоне.

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд, а форвард уфимцев Максим Майоров провел свой 300-й матч в КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Адмирал» ранее потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ, а «Салават Юлаев» точно закончит регулярный чемпионат на шестом месте в таблице Восточной конференции.

Адмирал
3:0
3:0, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2514.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 4177 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловНиколай Цулыгин
Вратари
Антон КрасоткинДан. Тарасов
1-й период
01:40Владислав Лукин
03:42Кирилл Воронин(Константин Глазачев, Кирилл Дьяков)
09:30Кирилл Дьяков
09:30Максим Рыбин
11:41Войтех Полак(Роман Таталин, Сергей Коньков)
14:00Анатолий Елизаров
15:08Константин Глазачев(Александр Угольников, Александр Мерескин)
2-й период
38:18Василий Стрельцов
3-й период
47:28Николай Чебыкин
50:02Вячеслав Солодухин
Статистика
4Штрафное время10
4Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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