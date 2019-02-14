«Адмирал» всухую обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Кирилл Воронин (4-я минута), Войтех Полак (12) и Константин Глазачев (16). Вратарь «Адмирала» Антон Красоткин отразил 22 броска по своим воротам и провел третий «сухой» матч в сезоне.
«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд, а форвард уфимцев Максим Майоров провел свой 300-й матч в КХЛ.
«Адмирал» ранее потерял шансы на выход в
|Сергей Светлов
|Николай Цулыгин
|Антон Красоткин
|Дан. Тарасов
|01:40
|Владислав Лукин
|03:42
|Кирилл Воронин(Константин Глазачев, Кирилл Дьяков)
|09:30
|Кирилл Дьяков
|09:30
|Максим Рыбин
|11:41
|Войтех Полак(Роман Таталин, Сергей Коньков)
|14:00
|Анатолий Елизаров
|15:08
|Константин Глазачев(Александр Угольников, Александр Мерескин)
|38:18
|Василий Стрельцов
|47:28
|Николай Чебыкин
|50:02
|Вячеслав Солодухин
|4
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)