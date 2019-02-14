«Адмирал» всухую обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Кирилл Воронин (4-я минута), Войтех Полак (12) и Константин Глазачев (16). Вратарь «Адмирала» Антон Красоткин отразил 22 броска по своим воротам и провел третий «сухой» матч в сезоне.