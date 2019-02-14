«Амур» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» одержали победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» одержали победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Владислав Ушенин (18-я минута), Данил Файзуллин (24) и Ян Коларж (36), у проигравших отличились Виктор Стольберг (38) и Максим Чудинов (56). Ушенин забил 51-й гол за «Амур» и стал лучшим снайпером клуба в КХЛ.
«Амур» 16 февраля примет пекинский «Куньлунь», «Авангард» в этот же день сыграет в Астане с «Барысом».
|Александр Гулявцев
|Боб Хартли
|Марек Лангхамер
|Иван Налимов
|15:04
|Марек Грбас
|17:46
|Владислав Ушенин(Павел Дедунов, Вячеслав Ушенин)
|23:53
|Данил Файзуллин(Ян I Коларж, Томаш Зогорна)
|29:02
|Максим Тальбо
|31:32
|Виталий Атюшов
|35:38
|Ян I Коларж(Томаш Зогорна, Кирилл Рассказов)
|37:07
|Виктор Столберг(Тэйлор Бек, Евгений Медведев)
|39:25
|Коди Фрэнсон
|48:47
|Сергей Шумаков
|50:51
|Виталий Атюшов
|55:18
|Максим Чудинов(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)