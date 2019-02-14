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16:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Амур» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» одержали победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Владислав Ушенин (18-я минута), Данил Файзуллин (24) и Ян Коларж (36), у проигравших отличились Виктор Стольберг (38) и Максим Чудинов (56). Ушенин забил 51-й гол за «Амур» и стал лучшим снайпером клуба в КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Амур» 16 февраля примет пекинский «Куньлунь», «Авангард» в этот же день сыграет в Астане с «Барысом».

Амур
3:2
1:0, 2:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2514.02.2019, 12:30 (МСК UTC+3)"Платинум-Арена", 5245 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевБоб Хартли
Вратари
Марек ЛангхамерИван Налимов
1-й период
15:04Марек Грбас
17:46Владислав Ушенин(Павел Дедунов, Вячеслав Ушенин)
2-й период
23:53Данил Файзуллин(Ян I Коларж, Томаш Зогорна)
29:02Максим Тальбо
31:32Виталий Атюшов
35:38Ян I Коларж(Томаш Зогорна, Кирилл Рассказов)
37:07Виктор Столберг(Тэйлор Бек, Евгений Медведев)
39:25Коди Фрэнсон
3-й период
48:47Сергей Шумаков
50:51Виталий Атюшов
55:18Максим Чудинов(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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