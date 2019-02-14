«Амур» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Владислав Ушенин (18-я минута), Данил Файзуллин (24) и Ян Коларж (36), у проигравших отличились Виктор Стольберг (38) и Максим Чудинов (56). Ушенин забил 51-й гол за «Амур» и стал лучшим снайпером клуба в КХЛ.