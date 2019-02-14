«Нечто, не имеющее аналогов». Самый невероятный гол в истории российского хоккея

Источник: Спорт-Экспресс

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: А. Корешков (Гусманов, Е. Корешков, бол.), 43:58 — 1:0. Марков (Афиногенов), 59:52 — 1:1. Антипин (Разин), 62:09 — 2:1.

«Металлург»: Тортунов, Сокол — Сапожников (2), А. Корешков — Е. Корешков — Гусманов, Никулин — Гловацкий, Осипов — Бородулин — Шафранов (2). Микульчик (2) — Тертышный, Степанов (2) — Кудинов — Карпов, Антипин — Земляной, Гомоляко — Разин — Попов.

«Динамо»: Мухометов (58:43 — 59:11, 59:27 — 59:52), Хаванов — Марков, Петренко — Прокопьев — Афиногенов, Трощинский — Прошкин, Иванов — Черный (2) — Белов, Золотов — Журик, Харитонов — Карцев (2) — Кувалдин, Бердичевский — Чубаров — Калюжный. Ореховский, Антропов.

Штраф: 8 — 4. Броски: 35 (10+11+12+2) — 18 (7+8+3+0).

Судьи: Михалик, Лауфф (оба — Словакия), Падевет (Чехия).

14 февраля. Москва. Дворец спорта Лужники. 11 000 зрителей.

Магнитка застонала и замерла

В последние годы двадцатого века Евролига была главным клубным хоккейным событием Старого Света. Сражение двух российских клубов в «Лужниках» транслировали по Первому каналу на всю страну, и в памяти всех российских болельщиков осталось, как «Магнитка» завоевала первый европейский трофей, а «Динамо» проиграло в третьем финале турнира из трех.

Кульминацией матча стала шайба на последних секундах, которая запомнилась больше, чем самый успешный еврокубок новейшей хоккейной истории, который проводился всего четыре года.

— За восемь секунд до конца основного времени матча вся Магнитка застонала и замерла, — писал о том эпизоде на страницах «СЭ» журналист Владимир Мозговой. — В Лужниках в этот миг скамейка запасных магнитогорцев впала в полное отчаяние. Кубок, который был уже фактически завоеван, уходил. Думаю, это был самый страшный момент в жизни голкипера Бориса Тортунова: в его ворота залетела даже не «бабочка», а нечто, не имеющее аналогов. Во всяком случае, никто из специалистов или болельщиков ничего подобного этой шайбе вспомнить не мог. Бросок от чужих ворот, даже не бросок, а так, вброс в зону… Как шайба прошла под ловушкой, навсегда останется загадкой.

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Лужков чуть не потерял кепку

— У Первого канала были права на показ Евролиги и рейтинги были неплохие, — вспоминает телекомментатор Андрей Голованов. — Этот турнир познакомил меня с европейским хоккеем, я даже побывал на игре «Динамо» в Манчестере. Жаль, турнир закрыли. А шайба у Маркова получилась совершенно гениальной. Уже тогда начали поздравлять «Металлург». Андрей просто от безысходности наудачу залудил от своих ворот. Видимо, Тортунов тоже думал, что уже все, и пустил такую бабочку. Реакция трибун была совершенно невероятной: сначала тишина, а потом: «ААААА!» На моей памяти удивительнее той шайбы был только гол Шевченко, причем в том же 1999 году: Россия — Украина по соседству на Большой арене в «Лужниках».

Фигура Юрия Лужкова уже выглядывала из-за борта вместе с кубком Евролиги.

Однако спустя считанные секунды по свидетельству очевидцев градоначальник едва не потерял свою знаменитую кепку от радости за клуб, который курировал его заместитель и нынешний гендиректор бело-голубых Валерий Шанцев. Одно мгновение превратило «Маркуню», как называли Маркова, в любимца динамовских болельщиков.

— Никак не ожидал, что забью, — говорил спустя полчаса Андрей Марков в интервью «СЭ». — Бросил в сторону ворот соперников и… зажегся красный свет. Да я хотел просто отправить шайбу в зону «Металлурга», надеялся, что потом будет вбрасывание и сумеем разыграть быструю комбинацию. В овертайме, прежде всего, не хватило везения. Очень обидно, что проиграли на глазах наших многочисленных болельщиков.

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Великолепная премия

Кадры одного из телеканалов передают контраст ликования трибун «Лужников» и уныния на скамейке «Магнитке». Коллега Тимофей Тимачев назвал гол Маркова злой усмешкой судьбы, ведь вскоре за ним последовала победная шайба Владимира Антипина, чей сын продолжает хоккейную династию. В тот момент великий наставник «Металлурга» Валерий Белоусов пустил скупую мужскую слезу.

— Спустя прожитые годы отношусь к этому спокойно, — признается Борис Тортунов. — Каждый попадает в историю по-своему. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Премия была великолепная (улыбается). В раздевалке покойный Белоусов сказал: «С каждым бывает, мы — сильнее, поэтому должны победить». В тот момент не слышал толпу, не слышал ничего. Та ловушка, что была тогда на мне, лежит дома у моих родителей. Когда выиграли, я был счастлив. Очень благодарен той команде, очень дружный коллектив у нас был. Вове Антипину — за победный гол, после которого он развернулся и побежал ко мне, орет: «Для тебя, для тебя!». Андрею Разину — за выигранное вчистую вбрасывание, лайнсмену — за вброшенную шайбу.