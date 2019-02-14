Кагарлицкий и Иконен дисквалифицированы на один матч КХЛ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий и форвард финского «Йокерита» Хенри Иконен дисквалифицированы на один матч КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Йокеритом», состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Во время игры возникло несколько потасовок, а арбитры матча выписали 47 минут штрафа динамовцам и 40 — игрокам финского клуба.

Кагарлицкий наказан за нарушение п. 1.34. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (игрок, находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до, во время или после игры, производит любые оскорбительные жесты по отношению к любому судье или любому лицу, замахивается на судью клюшкой). Кроме того, Кагарлицкий будет подвергнут денежному штрафу.