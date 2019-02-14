Кагарлицкий и Иконен дисквалифицированы на один матч КХЛ
Также был подвергнут денежному штрафу защитник «бело-голубых» Виталий Меньшиков, признанный зачинщиком драки.
Также был подвергнут денежному штрафу защитник «бело-голубых» Виталий Меньшиков, признанный зачинщиком драки.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий и форвард финского «Йокерита» Хенри Иконен дисквалифицированы на один матч КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Йокеритом», состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Во время игры возникло несколько потасовок, а арбитры матча выписали 47 минут штрафа динамовцам и 40 — игрокам финского клуба.
Кагарлицкий наказан за нарушение п. 1.34. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (игрок, находясь на льду или вне его или
Иконен дисквалифицирован по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт) и наказан штрафом. Также был подвергнут денежному штрафу защитник «бело-голубых» Виталий Меньшиков, признанный зачинщиком драки.