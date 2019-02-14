«Барыс» обыграл «Куньлунь» и оказался в шаге от победы в дивизионе Чернышева
Хоккеисты «Барыса» обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 14 февраля, в Астане и завершилась со счетом 3:1.
Вперед «Барыс» вышел на 15-й минуте, когда забил форвард Павел Акользин. Эта шайба помогла астанинцам побить свой рекорд по количеству голов за одну «регулярку» в КХЛ.
В начале второго периода у «Барыса» забил капитан Брэндон Боченски, но его взятие ворот на 22-й минуте было отменено после видеопросмотра. Впрочем, совсем скоро хозяева увеличили счет — на 30-й минуте отличился форвард Роман Старченко.
В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 50-й минуте Акользин оформил дубль, забив в меньшинстве, но через 54 секунды канадский форвард «Куньлуня» Джастин Фонтэйн отыграл одну шайбу.
С 83 очками после 57 матчей «Барыс» лидирует в дивизионе Чернышева и занимает второе место в Восточной конференции. Вторым в дивизионе и третьим в конференции с 79 баллами после 60 игр идет «Авангард».
В следующем матче «Барыс» 16 февраля на своем льду примет как раз «Авангард». Эта игра начнется в 17:00 по времени Астаны и станет для казахстанского клуба последней домашней в «регулярке».
В предстоящем матче «Барысу» достаточно не проиграть в основное время, чтобы досрочно занять первое место в дивизионе Чернышева и второе — на «Востоке».
|Андрей Скабелка
|Курт Фрэйзер
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Александр Лазушин
|14:19
|Павел Акользин(Даррен Дитц, Алихан Асетов)
|19:21
|Командный штраф
|29:22
|Роман Старченко(Алексей Маклюков, Брэндон Боченски)
|30:32
|Даррен Дитц
|34:14
|Брэндон Йип
|41:22
|Андре Петерссон
|48:57
|Дмитрий Шевченко
|49:47
|Павел Акользин(Патрис Кормье)
|49:47
|Вели-Матти Савинайнен
|50:41
|Джастин Фонтэйн(Блэйк Парлетт)
|58:49
|Джесси Блэкер
|60:00
|Виктор Сведберг
|60:00
|Брэндон Йип
|10
|Штрафное время
|26
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)