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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Куньлунь» и оказался в шаге от победы в дивизионе Чернышева

Хоккеисты «Барыса» обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 14 февраля, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Вперед «Барыс» вышел на 15-й минуте, когда забил форвард Павел Акользин. Эта шайба помогла астанинцам побить свой рекорд по количеству голов за одну «регулярку» в КХЛ.

В начале второго периода у «Барыса» забил капитан Брэндон Боченски, но его взятие ворот на 22-й минуте было отменено после видеопросмотра. Впрочем, совсем скоро хозяева увеличили счет — на 30-й минуте отличился форвард Роман Старченко.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 50-й минуте Акользин оформил дубль, забив в меньшинстве, но через 54 секунды канадский форвард «Куньлуня» Джастин Фонтэйн отыграл одну шайбу.

С 83 очками после 57 матчей «Барыс» лидирует в дивизионе Чернышева и занимает второе место в Восточной конференции. Вторым в дивизионе и третьим в конференции с 79 баллами после 60 игр идет «Авангард».

В следующем матче «Барыс» 16 февраля на своем льду примет как раз «Авангард». Эта игра начнется в 17:00 по времени Астаны и станет для казахстанского клуба последней домашней в «регулярке».

В предстоящем матче «Барысу» достаточно не проиграть в основное время, чтобы досрочно занять первое место в дивизионе Чернышева и второе — на «Востоке».

Барыс
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2514.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5835 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)Александр Лазушин
1-й период
14:19Павел Акользин(Даррен Дитц, Алихан Асетов)
19:21Командный штраф
2-й период
29:22Роман Старченко(Алексей Маклюков, Брэндон Боченски)
30:32Даррен Дитц
34:14Брэндон Йип
3-й период
41:22Андре Петерссон
48:57Дмитрий Шевченко
49:47Павел Акользин(Патрис Кормье)
49:47Вели-Матти Савинайнен
50:41Джастин Фонтэйн(Блэйк Парлетт)
58:49Джесси Блэкер
Овертайм
60:00Виктор Сведберг
60:00Брэндон Йип
Статистика
10Штрафное время26
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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