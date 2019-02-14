«Барыс» обыграл «Куньлунь» и оказался в шаге от победы в дивизионе Чернышева

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 14 февраля, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Вперед «Барыс» вышел на 15-й минуте, когда забил форвард Павел Акользин. Эта шайба помогла астанинцам побить свой рекорд по количеству голов за одну «регулярку» в КХЛ.

В начале второго периода у «Барыса» забил капитан Брэндон Боченски, но его взятие ворот на 22-й минуте было отменено после видеопросмотра. Впрочем, совсем скоро хозяева увеличили счет — на 30-й минуте отличился форвард Роман Старченко.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 50-й минуте Акользин оформил дубль, забив в меньшинстве, но через 54 секунды канадский форвард «Куньлуня» Джастин Фонтэйн отыграл одну шайбу.

С 83 очками после 57 матчей «Барыс» лидирует в дивизионе Чернышева и занимает второе место в Восточной конференции. Вторым в дивизионе и третьим в конференции с 79 баллами после 60 игр идет «Авангард».

В следующем матче «Барыс» 16 февраля на своем льду примет как раз «Авангард». Эта игра начнется в 17:00 по времени Астаны и станет для казахстанского клуба последней домашней в «регулярке».