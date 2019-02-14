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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард минского «Динамо» Пулккинен получил травму в матче со «Слованом»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением о проблемах с составом команды перед матчем с рижским «Динамо».

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Напомним, завтра, 15 февраля, два «Динамо» проведут матч в Риге на открытом воздухе. Начало игры — в 20:30 мск.

«Есть проблемы с составом. У нас короткая скамейка, семь человек травмированы. Но все, кто в строю, будут играть. Кто не сыграет? У нас получил травму Пулккинен. После раскатки завтра посмотрим, он получил травму в последнем матче (со 13 февраля со “Слованом”. — Прим. “Чемпионата”). Так что есть проблемы. Сегодня он попросил разрешения не присутствовать на тренировке. В воротах у нас сыграет Энрот», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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