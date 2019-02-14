Форвард минского «Динамо» Пулккинен получил травму в матче со «Слованом»

Напомним, завтра, 15 февраля, два «Динамо» проведут матч в Риге на открытом воздухе. Начало игры — в 20:30 мск.



«Есть проблемы с составом. У нас короткая скамейка, семь человек травмированы. Но все, кто в строю, будут играть. Кто не сыграет? У нас получил травму Пулккинен. После раскатки завтра посмотрим, он получил травму в последнем матче (со 13 февраля со “Слованом”. — Прим. “Чемпионата”). Так что есть проблемы. Сегодня он попросил разрешения не присутствовать на тренировке. В воротах у нас сыграет Энрот», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.