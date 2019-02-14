«Я открыт для предложений». Натурализованный канадец готов вернуться в «Барыс» и сборную Казахстана

Об этом заявил корреспонденту Vesti.kz после поражения своей команды в Астане, которая лишила шансов на выход в плей-офф.

— В прошлый раз мы выиграли у «Барыса», в этот раз «Барыс» отыгрался. Но всегда здорово снова вернуться в Астану. Тут классная атмосфера, здорово болеют. Хотелось бы чаще играть в Астане. Посмотрим, может в следующем сезоне. Матерматически у нас оставались шансы на плей-офф до этой игры, если бы мы выиграли все гостевые матчи, а «Трактор» проиграл, но мы уступили «Барысу».

— Вы несколько дней перед игрой провели в Астане, больше времени, чем обычно. Отдыхали?

— Отдыхали, ужинали. Показывал ребятам хорошие места, куда можно сходить. Много перелетов, здорово, когда появляется время на отдых.

— С игроками «Барыса» удалось встретиться?

— Нет. У них был перерыв за пару дней до нашего. Потом у них были тренировки.

— Как тебе «Барыс» в этом сезоне?

— Каждый год команда разная. Сейчас в команде хорошая химия, хороший тренерский штаб. Карлссон очень хорош. Диц очень хорошо играет. «Барыс» заслужил то место, на котором находится. У меня много друзей в этой команде. У них должен быть успешный сезон.

— Твой сезон уже скоро закончится, и контракт с «Куньлунем» тоже. Уже есть планы на следующий сезон?