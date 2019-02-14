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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Я открыт для предложений». Натурализованный канадец готов вернуться в «Барыс» и сборную Казахстана

Форвард китайского «Куньлуня», уроженец Канады Мартен Сен-Пьер, имеющий казахстанский паспорт, готов рассмотреть предложение «Барыса» о возвращении в команду, а также выступить в составе сборной Казахстана на чемпионате мира.

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Об этом заявил корреспонденту Vesti.kz после поражения своей команды в Астане, которая лишила шансов на выход в плей-офф.

— В прошлый раз мы выиграли у «Барыса», в этот раз «Барыс» отыгрался. Но всегда здорово снова вернуться в Астану. Тут классная атмосфера, здорово болеют. Хотелось бы чаще играть в Астане. Посмотрим, может в следующем сезоне. Матерматически у нас оставались шансы на плей-офф до этой игры, если бы мы выиграли все гостевые матчи, а «Трактор» проиграл, но мы уступили «Барысу».

— Вы несколько дней перед игрой провели в Астане, больше времени, чем обычно. Отдыхали?

— Отдыхали, ужинали. Показывал ребятам хорошие места, куда можно сходить. Много перелетов, здорово, когда появляется время на отдых.

— С игроками «Барыса» удалось встретиться?

— Нет. У них был перерыв за пару дней до нашего. Потом у них были тренировки.

— Как тебе «Барыс» в этом сезоне?

— Каждый год команда разная. Сейчас в команде хорошая химия, хороший тренерский штаб. Карлссон очень хорош. Диц очень хорошо играет. «Барыс» заслужил то место, на котором находится. У меня много друзей в этой команде. У них должен быть успешный сезон.

— Твой сезон уже скоро закончится, и контракт с «Куньлунем» тоже. Уже есть планы на следующий сезон?

— Сезон заканчивается рано. Съезжу домой. Посмотрим, захотят ли меня видеть в сборной Казахстана на чемпионате мира. Я открыт для предложений. В том числе было бы здорово вернуться в «Барыс», где я провел хорошие сезоны.

Барыс
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2514.02.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5835 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)Александр Лазушин
1-й период
14:19Павел Акользин(Даррен Дитц, Алихан Асетов)
19:21Командный штраф
2-й период
29:22Роман Старченко(Алексей Маклюков, Брэндон Боченски)
30:32Даррен Дитц
34:14Брэндон Йип
3-й период
41:22Андре Петерссон
48:57Дмитрий Шевченко
49:47Павел Акользин(Патрис Кормье)
49:47Вели-Матти Савинайнен
50:41Джастин Фонтэйн(Блэйк Парлетт)
58:49Джесси Блэкер
Овертайм
60:00Виктор Сведберг
60:00Брэндон Йип
Статистика
10Штрафное время26
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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