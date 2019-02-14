«Я открыт для предложений». Натурализованный канадец готов вернуться в «Барыс» и сборную Казахстана
Форвард китайского «Куньлуня», уроженец Канады Мартен
Форвард китайского «Куньлуня», уроженец Канады Мартен
Об этом заявил корреспонденту Vesti.kz после поражения своей команды в Астане, которая лишила шансов на выход в
— В прошлый раз мы выиграли у «Барыса», в этот раз «Барыс» отыгрался. Но всегда здорово снова вернуться в Астану. Тут классная атмосфера, здорово болеют. Хотелось бы чаще играть в Астане. Посмотрим, может в следующем сезоне. Матерматически у нас оставались шансы на
— Вы несколько дней перед игрой провели в Астане, больше времени, чем обычно. Отдыхали?
— Отдыхали, ужинали. Показывал ребятам хорошие места, куда можно сходить. Много перелетов, здорово, когда появляется время на отдых.
— С игроками «Барыса» удалось встретиться?
— Нет. У них был перерыв за пару дней до нашего. Потом у них были тренировки.
— Как тебе «Барыс» в этом сезоне?
— Каждый год команда разная. Сейчас в команде хорошая химия, хороший тренерский штаб. Карлссон очень хорош. Диц очень хорошо играет. «Барыс» заслужил то место, на котором находится. У меня много друзей в этой команде. У них должен быть успешный сезон.
— Твой сезон уже скоро закончится, и контракт с «Куньлунем» тоже. Уже есть планы на следующий сезон?
— Сезон заканчивается рано. Съезжу домой. Посмотрим, захотят ли меня видеть в сборной Казахстана на чемпионате мира. Я открыт для предложений. В том числе было бы здорово вернуться в «Барыс», где я провел хорошие сезоны.
|Андрей Скабелка
|Курт Фрэйзер
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Александр Лазушин
|14:19
|Павел Акользин(Даррен Дитц, Алихан Асетов)
|19:21
|Командный штраф
|29:22
|Роман Старченко(Алексей Маклюков, Брэндон Боченски)
|30:32
|Даррен Дитц
|34:14
|Брэндон Йип
|41:22
|Андре Петерссон
|48:57
|Дмитрий Шевченко
|49:47
|Павел Акользин(Патрис Кормье)
|49:47
|Вели-Матти Савинайнен
|50:41
|Джастин Фонтэйн(Блэйк Парлетт)
|58:49
|Джесси Блэкер
|60:00
|Виктор Сведберг
|60:00
|Брэндон Йип
|10
|Штрафное время
|26
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)