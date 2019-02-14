«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома 16 февраля против магнитогорского «Металлурга», а «Сибирь» в этот же день отправится в гости к нижегородскому «Торпедо».
Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома 16 февраля против магнитогорского «Металлурга», а «Сибирь» в этот же день отправится в гости к нижегородскому «Торпедо».
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме победил новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в в Нижнекамске в четверг, завершилась со счетом 5:4 (4:1, 0:2, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Арсен Хисамутдинов (на 6-й и 17-й минутах), также шайбами отметились Рафаэль Бикмуллин (1), Павел Порядин (11) и Микаэль Рухоома (62). У гостей дважды отличился Виктор Комаров (23, 56), также шайбы забросили Николай Демидов (20) и Дмитрий Саюстов (35).
Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома 16 февраля против магнитогорского «Металлурга», а «Сибирь» в этот же день отправится в гости к нижегородскому «Торпедо».
|Вячеслав Буцаев
|Александр Андриевский
|Илья Ежов
|Алексей Красиков(Дэнни Тэйлор)
|00:25
|Рафаэль Бикмуллин(Йоонас Няттинен, Микаэль Руохомаа)
|00:53
|Павел Порядин
|05:29
|Арсен Хисамутдинов(Павел Порядин)
|10:51
|Павел Порядин(Андрей Нестрашил, Дамир Шарипзянов)
|15:13
|Константин Климонтов
|16:23
|Арсен Хисамутдинов(Андрей Нестрашил, Павел Порядин)
|19:34
|Николай Демидов(Дмитрий Саюстов, Егор Миловзоров)
|21:16
|Дамир Мусин
|22:14
|Виктор Комаров(Дмитрий Саюстов, Егор Миловзоров)
|32:54
|Николай Тимашов
|34:14
|Дмитрий Саюстов(Егор Миловзоров, Николай Демидов)
|39:25
|Шейн Принс
|50:56
|Константин Климонтов
|53:53
|Александр Авцин
|55:05
|Виктор Комаров(Егор Миловзоров, Александр Шаров)
|61:14
|Микаэль Руохомаа(Рафаэль Бикмуллин)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)