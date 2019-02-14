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22:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома 16 февраля против магнитогорского «Металлурга», а «Сибирь» в этот же день отправится в гости к нижегородскому «Торпедо».

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме победил новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в в Нижнекамске в четверг, завершилась со счетом 5:4 (4:1, 0:2, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Арсен Хисамутдинов (на 6-й и 17-й минутах), также шайбами отметились Рафаэль Бикмуллин (1), Павел Порядин (11) и Микаэль Рухоома (62). У гостей дважды отличился Виктор Комаров (23, 56), также шайбы забросили Николай Демидов (20) и Дмитрий Саюстов (35).

Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома 16 февраля против магнитогорского «Металлурга», а «Сибирь» в этот же день отправится в гости к нижегородскому «Торпедо».

Нефтехимик
5:4ОТ
4:1, 0:2, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2514.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевАлександр Андриевский
Вратари
Илья ЕжовАлексей Красиков(Дэнни Тэйлор)
1-й период
00:25Рафаэль Бикмуллин(Йоонас Няттинен, Микаэль Руохомаа)
00:53Павел Порядин
05:29Арсен Хисамутдинов(Павел Порядин)
10:51Павел Порядин(Андрей Нестрашил, Дамир Шарипзянов)
15:13Константин Климонтов
16:23Арсен Хисамутдинов(Андрей Нестрашил, Павел Порядин)
19:34Николай Демидов(Дмитрий Саюстов, Егор Миловзоров)
2-й период
21:16Дамир Мусин
22:14Виктор Комаров(Дмитрий Саюстов, Егор Миловзоров)
32:54Николай Тимашов
34:14Дмитрий Саюстов(Егор Миловзоров, Николай Демидов)
39:25Шейн Принс
3-й период
50:56Константин Климонтов
53:53Александр Авцин
55:05Виктор Комаров(Егор Миловзоров, Александр Шаров)
Овертайм
61:14Микаэль Руохомаа(Рафаэль Бикмуллин)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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