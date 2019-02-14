«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в в Нижнекамске в четверг, завершилась со счетом 5:4 (4:1, 0:2, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Арсен Хисамутдинов (на 6-й и 17-й минутах), также шайбами отметились Рафаэль Бикмуллин (1), Павел Порядин (11) и Микаэль Рухоома (62). У гостей дважды отличился Виктор Комаров (23, 56), также шайбы забросили Николай Демидов (20) и Дмитрий Саюстов (35).