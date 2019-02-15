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00:51 (мск), источник: ТАСС

Рижское и минское «Динамо» второй год подряд сыграют в матче КХЛ на открытом воздухе

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Рижское «Динамо» и одноименная команда из Минска во второй раз проведут матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе. Встреча состоится в пятницу в Риге на специально оборудованной для этого площадке на базе спорткомплекса средней школы № 84 и начнется в 20:30 мск.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом году команды встретились между собой 20 января, игра завершилась победой минского «Динамо» со счетом 3:2. Предстоящий матч станет четвертым на открытом воздухе в истории КХЛ. Освещение на игре будет искусственным из-за позднего начала встречи.

Ранее трибуны вмещали около 8 500 зрителей, однако любители хоккея наблюдали за игрой и вне площадки. Общая посещаемость предыдущей встречи составила 10 554 человека. По словам председателя совета директоров рижан Юриса Савицкиса, организаторы учли прошлогодние погрешности и увеличили вместимость, а также расширили проходы. На игре ожидается более 9 000 зрителей.

Перед матчем планируются развлечения, концерт и мероприятия для детей. Зрители смогут бесплатно угоститься горячим супом, который будет приготовлен в армейских котлах.

В день игры в Риге ожидается температура воздуха в районе пяти градусов тепла. «Мы все предусмотрели, провели большую работу по подготовке, но есть вещи, которые не зависят от нас. Погода здесь переменчивая, но завтра должно быть все хорошо», — сказал Савицкис.

«Всегда остаются приятные впечатления и здорово играть на открытом воздухе. Сейчас шикарная погода, комфортно», — отметил нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко.

Турнирная значимость матча

Рижское «Динамо» после пяти матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от идущего восьмым «Сочи» на два очка. Минчане расположились на 11-й строчке и потеряли все шансы на попадание в плей- офф. Команды проведут между собой четвертую встречу в текущем сезоне.

В предыдущих трех матчах победы неизменно одерживали хозяева. Минчане выиграли 2:1 и 3:1, а рижане победили со счетом 3:2 по буллитам. Всего в рамках КХЛ команды встречались между собой 39 раз — 18 побед на счету рижского «Динамо» и 21 раз сильнее оказывалась белорусская команда.

«Мы боремся за попадание в плей-офф, и очки для нас являются самым главным. Команда неудачно провела предыдущую игру с минским “Динамо” (2 февраля, 1:3 — прим. ТАСС), проиграла в упорной борьбе, но нужно продолжать бороться, работать дальше», — подчеркнул главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс.

Из-за травм хозяевам не смогут помочь Френкс Разгалс, Гунарс Скворцовс, Мартиньш Дзиеркалс и Увис Балинскис. В составе гостей по состоянию здоровья не сыграют Дмитрий Буйницкий, Кирилл Готовец, Андрей Костицын, Денис Осипов, Александр Павлович и Андрей Степанов. В предыдущем матче со «Слованом» (2:3) повреждение получил нападающий Теему Пулккинен. Финский хоккеист в четверг пропускал тренировку, но, по словам главного тренера Андрея Сидоренко, возможно, примет участие в игре.

«У нас есть проблемы с составом, скамейка короткая, много травмированных, — отметил Сидоренко. — Я сейчас даю очень много играть молодым белорусским хоккеистам, обкатываем их. Где-то не хватает мастерства, допускают ошибки, а мы проигрываем из-за этого матчи, но все приходит с опытом».

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