Гусев сделал 61-ю голевую передачу в сезоне. Это рекорд КХЛ
Нападающий СКА Никита Гусев отметился голевой передачей в матче чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:1, перерыв).
Нападающий СКА Никита Гусев отметился голевой передачей в матче чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:1, перерыв).
В первом периоде форвард помог забить гол Наилю Якупову. Этот пас стал для Гусева 61-м в нынешнем сезоне — это новый рекорд лиги.
В сезоне-2010/11 Александр Радулов, игравший тогда за «Салават Юлаев», также отдал 60 голевых передач.
26-летний Гусев набрал 75 (14+61) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ.