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20:50 (мск), источник: Sports.Ru

Гусев сделал 61-ю голевую передачу в сезоне. Это рекорд КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев отметился голевой передачей в матче чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:1, перерыв).

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Источник: Sports.Ru

В первом периоде форвард помог забить гол Наилю Якупову. Этот пас стал для Гусева 61-м в нынешнем сезоне — это новый рекорд лиги.

В сезоне-2010/11 Александр Радулов, игравший тогда за «Салават Юлаев», также отдал 60 голевых передач.

26-летний Гусев набрал 75 (14+61) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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