«Динамо» зарубится в плей-офф с «Йокеритом». Как изменились расклады в КХЛ

Источник: Чемпионат.com

Разбираемся, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд в обеих конференциях.

«Автомобилист» отложил победу в Восточной конференции

Нет сомнений, что «Автомобилист» выиграет Восточную конференцию, слишком уж большой отрыв от «Барыса», занимающего второе место (шесть очков). Команде Андрея Мартемьянова достаточно набрать ещё два очка, но это событие пока откладывается. Всему виной «Ак Барс», который уверенно обыграл екатеринбуржцев со счётом 3:0.

С третьего по пятое место на Востоке ситуация меняется каждый день, каждый матч. «Ак Барс» благодаря победе поднялся с пятой строчки на третью, оставив позади «Авангард» и «Магнитку». Однако ничего ещё не решено, разница между этими командами составляет всего одно очко.

«Локомотив» гарантировал себе третье место на Западе

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В середине матча «Локомотива» и «Витязя» казалось, что команда Дмитрия Квартальнова не испытает особых проблем. Преимущество по броскам было чудовищным, и «железнодорожники» комфортно вели со счётом 3:1. Но «Витязь» показал характер и едва не спас встречу.

«Локомотив» уже давно вышел в плей-офф, а подольчане мало того, что продолжают бороться за восьмёрку, так ещё и не оставляют надежды опередить «Спартак» и занять шестое место в конференции. Это позволит избежать встречи со СКА или ЦСКА в первом раунде. Конечно, «Локомотив», занимающий третье место, тоже не идеальный соперник, но всё-таки более комфортный, чем «армейцы».

«Локомотив» же обеспечил себе третье место в Западной конференции, в первом раунде ему может достаться «Спартак» или «Витязь».

ЦСКА прёт как танк к победе в «регулярке»

Борьбу за Кубок континента вряд ли можно назвать ожесточённой — все знают, что лучшая команда регулярного чемпионата ни разу не выигрывала Кубок Гагарина, но ЦСКА не обращает внимания на эти предрассудки.

Московские «армейцы» одержали дежурную победу над «Слованом», которому в этом сезоне уже ничего не нужно. Это позволило продлить победную серию до семи встреч и сохранить отрыв в три очка от питерских одноклубников.

«Йокерит» сыграет в плей-офф с «Динамо»

Сегодня определилась первая пара плей-офф. В первом раунде Запада «Йокерит» встретится с московским «Динамо». До этого игрового дня бело-голубые теоретически могли как опередить «джокеров», так уступить пятую строчку «Спартаку», но поражение в матче с «Сочи» окончательно расставило всё по своим местам. Соперники впервые встретятся в Кубке Гагарина, в регулярных чемпионатах КХЛ «Йокерит» не выигрывал у «Динамо» с 2015 года.

По количеству очков «Динамо» ещё может догнать финнов, но у «Йокерита» всё равно будет преимущество по дополнительным показателям. Поражение «джокеров» в игре со СКА хоть и было чувствительным (2:5), но на диспозицию никак не повлияло.

«Сочи» показывает характер и подбирается к «Витязю» со «Спартаком»

Южанам в последнее время с трудом даются победы, хотя видно, что команда сражается до последнего, совершая камбэки и с 0:2, и с 0:3. Но за старание очков не дают, путёвка в кубковую весну ещё не гарантирована, а в спину дышат рижане.

Матч с «Динамо» дался «Сочи» нелегко — они открыли счёт, но затем пропустили две шайбы и отыгрались только на последних минутах. Зато овертайм длился недолго, и «Сочи» одержали вторую волевую победу подряд.

«Сочи» не только смог сохранить двухочковый отрыв от рижского «Динамо», но и вплотную приблизился к «Витязю». Более того, теперь южане теоретически могут составить конкуренцию и «Спартаку», отставание от которого сократилось до четырёх очков.

Рижское «Динамо» продолжает погоню за восьмёркой

В прошлом году минское «Динамо» испортило праздник рижанам, обыграв их в столице Латвии в матче под открытым небом. В этом сезоне команде Гиртса Анкипанса удалось порадовать своих болельщиков, а заодно сохранить вполне приличные шансы на плей-офф, куда рижане не выходили с 2014 года.

«Сочи» чуть ранее тоже победил, а значит, опередить их и занять восьмую строчку не получалось никак. Рижане сделали всё, что от них зависит — не ухудшили позиции. В оставшихся играх им надо надеяться не только на свою удачную игру, но и на осечки «леопардов».