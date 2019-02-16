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15:32 (мск), источник: БЕЛТА

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот перешел в шведский «Эребру»

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот продолжит карьеру в шведском «Эребру», сообщили БЕЛТА в белорусском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

Один из лучших вратарей «зубров» за 11 сезонов в КХЛ покидает команду. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации.

«Пошли навстречу просьбе игрока, — комментирует генеральный директор клуба Дмитрий Басков. — Юнас мотивировал свое решение желанием продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира, ведь “Динамо”, к сожалению, осталось провести всего три матча. Клубу расторжение контракта с Энротом выгодно финансово, поскольку мы экономим зарплату вратаря за два с половиной месяца. Кроме того, дополнительное игровое время получит голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов, являющийся одним из основных кандидатов на своей позиции в национальной команде на поездку на чемпионат мира в Астану. Переход Юнаса Энрота не означает, что “Динамо” навсегда расстается с одним из лучших игроков команды. Переговоры о сотрудничестве с ним на следующий сезон уже начаты».

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