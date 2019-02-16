«Куньлунь» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Амуру»
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты китайского «Куньлуня» в овертайме проиграли хабаровскому «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты китайского «Куньлуня» в овертайме проиграли хабаровскому «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Амура» шайбы забросили Артем Железков (11-я минута), Александр Горшков (31) и Данил Файзуллин (64). У гостей отличились Брэндон Ип (43) и Вилле Лаюнен (50).
Защитник «Амура» Ян Коларж, отдавший результативную передачу Файзуллину, набрал 100-е очко в КХЛ.
«Куньлунь» потерпел пятое поражение в регулярном чемпионате подряд. Китайская команда одержала одну победу в последних 12 матчах лиги. «Амур» и «Куньлунь» уже потеряли шансы на выход в
|Александр Гулявцев
|Курт Фрэйзер
|Марек Лангхамер
|Томи Кархунен
|10:36
|Артем Железков(Антон Лазарев, Денис Голубев)
|16:26
|Денис Голубев
|19:40
|Дрю Шор
|24:10
|Виктор Бартли
|30:59
|Александр Горшков(Валентин Пьянов, Игорь Руденков)
|31:09
|Виктор Бартли
|42:34
|Брэндон Йип
|48:35
|Глеб Корягин
|48:35
|Томаш Зогорна
|48:35
|Грег Сквайрз
|49:11
|Вилле Лаюнен
|63:34
|Данил Файзуллин(Ян I Коларж, Томаш Зогорна)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)