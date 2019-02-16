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13:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Куньлунь» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Амуру»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты китайского «Куньлуня» в овертайме проиграли хабаровскому «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Амура» шайбы забросили Артем Железков (11-я минута), Александр Горшков (31) и Данил Файзуллин (64). У гостей отличились Брэндон Ип (43) и Вилле Лаюнен (50).

Защитник «Амура» Ян Коларж, отдавший результативную передачу Файзуллину, набрал 100-е очко в КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Куньлунь» потерпел пятое поражение в регулярном чемпионате подряд. Китайская команда одержала одну победу в последних 12 матчах лиги. «Амур» и «Куньлунь» уже потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Амур
3:2ОТ
1:0, 1:0, 0:2
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 10:00 (МСК UTC+3)"Платинум-Арена"
Главные тренеры
Александр ГулявцевКурт Фрэйзер
Вратари
Марек ЛангхамерТоми Кархунен
1-й период
10:36Артем Железков(Антон Лазарев, Денис Голубев)
16:26Денис Голубев
19:40Дрю Шор
2-й период
24:10Виктор Бартли
30:59Александр Горшков(Валентин Пьянов, Игорь Руденков)
31:09Виктор Бартли
3-й период
42:34Брэндон Йип
48:35Глеб Корягин
48:35Томаш Зогорна
48:35Грег Сквайрз
49:11Вилле Лаюнен
Овертайм
63:34Данил Файзуллин(Ян I Коларж, Томаш Зогорна)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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