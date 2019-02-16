«Куньлунь» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Амуру»

Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе «Амура» шайбы забросили Артем Железков (11-я минута), Александр Горшков (31) и Данил Файзуллин (64). У гостей отличились Брэндон Ип (43) и Вилле Лаюнен (50).