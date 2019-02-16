«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч в КХЛ подряд

Игра, прошедшая в субботу во Владивостоке, закончилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Адмирала» шайбы забросили Александр Коннов (38-я минута), Александр Угольников (56), решающий буллит в активе Константина Глазачева. У уфимцев отличились Владимир Ткачёв (9) и Александр Бурмистров (12).