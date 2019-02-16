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15:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч в КХЛ подряд

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в серии буллитов уступили владивостокскому «Адмиралу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу во Владивостоке, закончилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Адмирала» шайбы забросили Александр Коннов (38-я минута), Александр Угольников (56), решающий буллит в активе Константина Глазачева. У уфимцев отличились Владимир Ткачёв (9) и Александр Бурмистров (12).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Салават Юлаев», потерпевший четвертое поражение подряд, уже гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ, тогда как «Адмирал» потерял шансы побороться за Кубок Гагарина.

Адмирал
3:2Б
0:2, 1:0, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей СветловНиколай Цулыгин
Вратари
Антон КрасоткинАндрей Кареев(Даниил I Тарасов)
1-й период
06:15Владимир Ткачев
08:42Владимир Ткачев(Павел Шэн, Александр Бурмистров)
11:23Александр Бурмистров(Владимир Ткачев, Сергей Терещенко)
14:20Владимир Бутузов
19:02Юрий Сергиенко
2-й период
22:18Командный штраф
23:51Алексей II Семенов
23:51Сергей Терещенко
23:51Сергей Терещенко
23:51Сергей Терещенко
37:17Александр Коннов(Василий Стрельцов, Денис Вихарев)
39:40Максим Рыбин
3-й период
44:52Карел Кубат
48:25Глеб Зайцев
51:04Василий Стрельцов
54:15Владислав Лукин
55:27Александр Угольников(Иван Мищенко, Юрий Петров)
Овертайм
60:42Павел Коледов
63:44Иван Мищенко
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Константин Глазачев(Адмирал)
Статистика
12Штрафное время26
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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