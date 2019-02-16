«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч в КХЛ подряд
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в серии буллитов уступили владивостокскому «Адмиралу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в серии буллитов уступили владивостокскому «Адмиралу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в субботу во Владивостоке, закончилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Адмирала» шайбы забросили Александр Коннов (38-я минута), Александр Угольников (56), решающий буллит в активе Константина Глазачева. У уфимцев отличились Владимир Ткачёв (9) и Александр Бурмистров (12).
«Салават Юлаев», потерпевший четвертое поражение подряд, уже гарантировал себе участие в
|Сергей Светлов
|Николай Цулыгин
|Антон Красоткин
|Андрей Кареев(Даниил I Тарасов)
|06:15
|Владимир Ткачев
|08:42
|Владимир Ткачев(Павел Шэн, Александр Бурмистров)
|11:23
|Александр Бурмистров(Владимир Ткачев, Сергей Терещенко)
|14:20
|Владимир Бутузов
|19:02
|Юрий Сергиенко
|22:18
|Командный штраф
|23:51
|Алексей II Семенов
|23:51
|Сергей Терещенко
|23:51
|Сергей Терещенко
|23:51
|Сергей Терещенко
|37:17
|Александр Коннов(Василий Стрельцов, Денис Вихарев)
|39:40
|Максим Рыбин
|44:52
|Карел Кубат
|48:25
|Глеб Зайцев
|51:04
|Василий Стрельцов
|54:15
|Владислав Лукин
|55:27
|Александр Угольников(Иван Мищенко, Юрий Петров)
|60:42
|Павел Коледов
|63:44
|Иван Мищенко
|победный бросок: Константин Глазачев(Адмирал)
|12
|Штрафное время
|26
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)