«Барыс» во второй раз в истории выиграл дивизион Чернышева и гарантировал себе второе место «Востока»

Источник: РИА "Новости"

Астанинский «Барыс» за три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ досрочно стал победителем дивизиона Чернышева, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время и овертайм домашней игры с «Авангардом» завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов выиграл омский клуб. Это гарантировало «Барысу» минимум одно очко.

Таким образом, «Барыс» стал недосягаемым для «Авангарда», который идет вторым в дивизионе Чернышева.

Форвард «Барыса» Акользин подрался и отправил хоккеиста «Авангарда» в нокаут.

Кроме того, «Барыс» досрочно гарантировал себе второе место в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб остался единственным, у кого еще есть математические шансы догнать лидирующий «Автомобилист». Оставшиеся три матча «Барыс» проведет на выезде.