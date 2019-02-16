«Барыс» во второй раз в истории выиграл дивизион Чернышева и гарантировал себе второе место «Востока»
У астанинцев есть математические шансы догнать лидера.
У астанинцев есть математические шансы догнать лидера.
Астанинский «Барыс» за три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ досрочно стал победителем дивизиона Чернышева, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время и овертайм домашней игры с «Авангардом» завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов выиграл омский клуб. Это гарантировало «Барысу» минимум одно очко.
Таким образом, «Барыс» стал недосягаемым для «Авангарда», который идет вторым в дивизионе Чернышева.
Форвард «Барыса» Акользин подрался и отправил хоккеиста «Авангарда» в нокаут.
Кроме того, «Барыс» досрочно гарантировал себе второе место в Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб остался единственным, у кого еще есть математические шансы догнать лидирующий «Автомобилист». Оставшиеся три матча «Барыс» проведет на выезде.
Отметим, что «Барыс» в предыдущие десять сезонов КХЛ лишь один раз выигрывал дивизион Чернышева — это случилось в сезоне 2013/14, когда астанинский клуб под руководством финна
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон
|Игорь Бобков
|01:51
|Павел Акользин
|11:37
|Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
|19:33
|Павел Акользин
|19:33
|Дмитрий Шевченко
|19:33
|Алексей Бондарев
|19:33
|Кирилл Петров
|21:04
|Даррен Дитц
|48:19
|Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
|58:09
|Даррен Дитц
|58:13
|Давид Деарне
|62:42
|Андре Петерссон(Даррен Дитц)
|13
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)