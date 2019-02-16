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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» лишился гола в овертайме и четвертый раз за сезон проиграл «Авангарду» в матче с дракой

Хоккеисты «Барыса» уступили омскому «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм игры в Астане завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее были гости.

Вперед «Барыс» вышел на 13-й минуте, а автором шайбы стал самый высокий игрок КХЛ — шведский защитник Виктор Сведберг. Запомнился первый период не только голом, но и дракой, в ходе которой форвард «Барыса» Павел Акользин отправил нападающего «Авангарда» Кирилла Петрова в нокаут с одного удара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй отрезок матча команды провел всухую, а вот в третьем гостям удалось сравнять счет — на 49-й минуте у «Авангарда» отличился защитник Никита Пивцакин.

Затем игра перешла в овертайм, где у «Барыса» после долгого видеопросмотра не была засчитана шайба шведского форварда Андре Петерссона, забившего своей бывшей команде. В этом эпизоде судьи усмотрели положение «вне игры».

В овертайме команды не выявили победителя и приступили к буллитам, перед которой тренерский штаб «Барыса» сделал замену — вместо вратаря сборной Казахстана Хенрика Карлссона вышел чех Доминик Граховина. В итоге победу «Авангарду» в седьмой попытке принес форвард Сергей Широков.

Таким образом, «Барыс» прервал серию из пяти побед в «регулярке» КХЛ и в четвертый раз в сезоне уступил «Авангарду». До этого астанчане дважды проигрывали омичам по буллитам, а в еще одной встрече — в основное время.

Оставшиеся три матча в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» проведет на Дальнем Востоке: 18 февраля соперником станет «Адмирал», 20-го — «Амур», а 22-го — «Куньлунь». Все эти три команды уже лишились шансов на плей-офф.

Игры Кубка Гагарина в обоих конференциях стартуют 25 января. Действующий победитель турнира — «Ак Барс», а «Барыс» своего лучшего результата добивался в 2014 и 2017 году, когда останавливался во втором круге.

Барыс
2:1ОТ
1:0, 0:0, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2516.02.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик КарлссонИгорь Бобков
1-й период
01:51Павел Акользин
11:37Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
19:33Павел Акользин
19:33Дмитрий Шевченко
19:33Алексей Бондарев
19:33Кирилл Петров
2-й период
21:04Даррен Дитц
3-й период
48:19Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
58:09Даррен Дитц
58:13Давид Деарне
Овертайм
62:42Андре Петерссон(Даррен Дитц)
Статистика
13Штрафное время9
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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