«Барыс» лишился гола в овертайме и четвертый раз за сезон проиграл «Авангарду» в матче с дракой
Хоккеисты «Барыса» уступили омскому «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» уступили омскому «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время и овертайм игры в Астане завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее были гости.
Вперед «Барыс» вышел на 13-й минуте, а автором шайбы стал самый высокий игрок КХЛ — шведский защитник Виктор Сведберг. Запомнился первый период не только голом, но и дракой, в ходе которой форвард «Барыса» Павел Акользин отправил нападающего «Авангарда» Кирилла Петрова в нокаут с одного удара.
Второй отрезок матча команды провел всухую, а вот в третьем гостям удалось сравнять счет — на 49-й минуте у «Авангарда» отличился защитник Никита Пивцакин.
Затем игра перешла в овертайм, где у «Барыса» после долгого видеопросмотра не была засчитана шайба шведского форварда Андре Петерссона, забившего своей бывшей команде. В этом эпизоде судьи усмотрели положение «вне игры».
В овертайме команды не выявили победителя и приступили к буллитам, перед которой тренерский штаб «Барыса» сделал замену — вместо вратаря сборной Казахстана Хенрика Карлссона вышел чех Доминик Граховина. В итоге победу «Авангарду» в седьмой попытке принес форвард Сергей Широков.
Таким образом, «Барыс» прервал серию из пяти побед в «регулярке» КХЛ и в четвертый раз в сезоне уступил «Авангарду». До этого астанчане дважды проигрывали омичам по буллитам, а в еще одной встрече — в основное время.
Оставшиеся три матча в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» проведет на Дальнем Востоке: 18 февраля соперником станет «Адмирал», 20-го — «Амур», а 22-го — «Куньлунь». Все эти три команды уже лишились шансов на
Игры Кубка Гагарина в обоих конференциях стартуют 25 января. Действующий победитель турнира — «Ак Барс», а «Барыс» своего лучшего результата добивался в 2014 и 2017 году, когда останавливался во втором круге.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон
|Игорь Бобков
|01:51
|Павел Акользин
|11:37
|Виктор Сведберг(Андре Петерссон, Дастин Бойд)
|19:33
|Павел Акользин
|19:33
|Дмитрий Шевченко
|19:33
|Алексей Бондарев
|19:33
|Кирилл Петров
|21:04
|Даррен Дитц
|48:19
|Никита Пивцакин(Тэйлор Бек, Виктор Столберг)
|58:09
|Даррен Дитц
|58:13
|Давид Деарне
|62:42
|Андре Петерссон(Даррен Дитц)
|13
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)