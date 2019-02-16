Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь4
Трактор1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик0
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН4
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
14:00
БарысОТ2
Авангард1
Хоккей. НХЛ
17.02
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
17.02
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
17.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.02
Нью-Йорк Айлендерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
10:00
АдмиралБ3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ3
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
17.02
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
17.02
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.02
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
17.02
Лос-Анджелес Кингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс0
Бостон Брюинз3
Все события
Фоторепортажи
9Россия против Германии. Крутые кадры
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка о поражении «Барыса» с отмененной шайбой: Вмешиваются потусторонние силы. Мы не проиграли

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя последний домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ, по итогам которого его команда застолбила за собой второе место в Восточной конференции и первое в дивизионе Чернышева, заявил, что на последнюю гостевую серию возьмет всех лидеров команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Барыс» по буллитам проиграл «Авангарду», но набранного очка хватило для решения турнирных задач. При этом в овертайме после долгого видеопросмотра судьи отменили шайбу форварда астанинцев Андре Петерссона.

— C «Авангардом» очень хороший матч был, — отметил Скабелка. — Очень хорошая атмосфера. Я уже говорил, и сейчас хочу повторить — мы очень рады и очень ценим то, что в конце сезона мы смогли заполнить полный стадион, болельщики приходят и здорово болеют. Это очень важно.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Игра напоминала плей-офф. И «Авангард» хотел выиграть, и мы хотели выиграть. Тот силовой хоккей, который «Авангард» предложил в первом периоде, мы его приняли. И я считаю, что мы достойно его приняли.

Игра все-таки была равной. Могли выиграть и мы, и они в основное время. Но иногда потусторонние силы вмешиваются в какие-то вещи. Знаете, как сейчас в команде сказали, — мы сегодня не проиграли. Сейчас наша задача — непростой выезд. Надо подготовиться.

— Четыре поражения от «Авангарда» за сезон — это система или какое-то невезение? В трех матчах из четырех до овертайма доводили.

— Ну, какая система. Я даже больше скажу — мы сыграли четыре игры, из них одну проиграли, две сыграли вничью.

— Второе место на «Востоке» «Барыс» уже гарантировал. Не пойдете ли по пути уфимцев? Поедете без лидеров или в полном составе?

— Мы же не можем превращать профессиональные вещи в любительскую атмосферу. Прочитал сегодня, что из «Динамо Минск» ушел игрок. А «Динамо Минск» играет с командой, которая бьется за плей-офф. И как? Они, получается, отдают очки, а кто-то эти очки берет… Это сложно, это тяжело, но нет. Естественно, мы распределим нагрузку. Мы возьмем ребят из «Номада», хотя у них тоже плей-офф. Нет, мы не пойдем по пути Уфы.

— Когда вернутся Волк, Фрэттин и Даллмэн?

— Волк и Фрэттин восстанавливаются. Фрэттин сто процентов в плей-офф будет играть. Волк — надеемся, что будет. Про Даллмэна не ко мне вопросы.

Оставшиеся три матча в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» проведет на Дальнем Востоке: 18 февраля соперником станет «Адмирал», 20-го — «Амур», а 22-го — «Куньлунь». Все эти три команды уже лишились шансов на плей-офф.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Я могу заступиться за команду". Самый высокий игрок КХЛ из "Барыса" - о драке с "Авангардом"
Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией
10 фактов о белорусских легионерах в чемпионате России
Российский боец ММА получил удар в пах на 12-й секунде раунда
«Дело не в мастерстве, а в везении». В сборной РФ в этом уверены
Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» победить «Баффало»
Теннис медленно убивают: турниров меньше, игроки в панике
«Динамо» зарубится с «Йокеритом». Как изменились расклады в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь