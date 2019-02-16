Скабелка о поражении «Барыса» с отмененной шайбой: Вмешиваются потусторонние силы. Мы не проиграли

Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Барыс» по буллитам проиграл «Авангарду», но набранного очка хватило для решения турнирных задач. При этом в овертайме после долгого видеопросмотра судьи отменили шайбу форварда астанинцев Андре Петерссона.

— C «Авангардом» очень хороший матч был, — отметил Скабелка. — Очень хорошая атмосфера. Я уже говорил, и сейчас хочу повторить — мы очень рады и очень ценим то, что в конце сезона мы смогли заполнить полный стадион, болельщики приходят и здорово болеют. Это очень важно.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Игра напоминала плей-офф. И «Авангард» хотел выиграть, и мы хотели выиграть. Тот силовой хоккей, который «Авангард» предложил в первом периоде, мы его приняли. И я считаю, что мы достойно его приняли.

Игра все-таки была равной. Могли выиграть и мы, и они в основное время. Но иногда потусторонние силы вмешиваются в какие-то вещи. Знаете, как сейчас в команде сказали, — мы сегодня не проиграли. Сейчас наша задача — непростой выезд. Надо подготовиться.

— Четыре поражения от «Авангарда» за сезон — это система или какое-то невезение? В трех матчах из четырех до овертайма доводили.

— Ну, какая система. Я даже больше скажу — мы сыграли четыре игры, из них одну проиграли, две сыграли вничью.

— Второе место на «Востоке» «Барыс» уже гарантировал. Не пойдете ли по пути уфимцев? Поедете без лидеров или в полном составе?

— Мы же не можем превращать профессиональные вещи в любительскую атмосферу. Прочитал сегодня, что из «Динамо Минск» ушел игрок. А «Динамо Минск» играет с командой, которая бьется за плей-офф. И как? Они, получается, отдают очки, а кто-то эти очки берет… Это сложно, это тяжело, но нет. Естественно, мы распределим нагрузку. Мы возьмем ребят из «Номада», хотя у них тоже плей-офф. Нет, мы не пойдем по пути Уфы.

— Когда вернутся Волк, Фрэттин и Даллмэн?

— Волк и Фрэттин восстанавливаются. Фрэттин сто процентов в плей-офф будет играть. Волк — надеемся, что будет. Про Даллмэна не ко мне вопросы.